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PC第3季出貨量重摔近20% 逾20年有統計來最大衰減

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
顧能和IDC統計上的落差，主要來自追蹤蘋果（Apple）出貨量的差距。路透
顧能和IDC統計上的落差，主要來自追蹤蘋果（Apple）出貨量的差距。路透

個人電腦（PC）需求正以逾20年來最重幅度下滑。歷經疫情相關的銷售成長後，隨之而來的是消費者在電子產品上的支出放緩。

顧能（Gartner）統計顯示，第3季全球PC出貨量較去年同期下降19.5%至 6,800萬台，低於上年同期的8,450萬台，創下20多年來的最大減幅。IDC較早公布的統計則顯示PC出貨量較去年同期減少15%至7,430萬台，跟第2季的15.3%的減幅相差無幾。

顧能發布新聞稿說，PC出貨量近20%的減幅，是「顧能1990年代中期開始追蹤PC市場以來最重衰減，也是連續四季呈現年比衰退。」據顧能統計，受筆記本電腦銷售下滑拖累，美國PC市場在第3季下降17.3%。

顧能分析師Mikako Kitagawa表示，「這一季出貨結果，足以代表PC市場的歷史性放緩。雖然供應鏈干擾的情況終於緩解，但從PC需求在消費者和企業兩端疲軟來看，高庫存現在已成為一個主要問題。」

Marketwatch指出，顧能和IDC統計上的落差，主要來自追蹤蘋果（Apple）出貨量的差距。兩者第2季統計差了160萬台，第3季更出現460萬台的懸殊差距。Kitagawa向Marketwatch表示，她原本以為蘋果會有中個位數成長，結果衰減15.6%至 580萬台。

IDC反而估計蘋果第3季PC出貨量大增40%至 1,000萬台，IDC分析師Jitesh Ubrani 告訴Marketwatch：「蘋果追上前一季流失的訂單，也促銷採用M1微處理器的Mac。M1降價有助蘋果吸引在意價格的族群（如學生），並讓蘋果在總經阻力之下保持不墜。」

據IDC統計，聯想第3季出貨量衰減16.1%至 1,690萬台，市占率保持第一；惠普和戴爾各衰減27.8%和21.2%，華碩出貨量衰減7.8%至550萬台。

而據顧能估計，聯想出貨量減15.3%至1,710萬台，惠普和戴爾各減27.9%和21.2%，華碩減7.5%至 560萬台。

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