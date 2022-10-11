高盛和大摩都預測 本周起財報季不好看 後面還有苦難

高盛集團和摩根士丹利在內策略師均發出警告，總體經濟的問題影響企業毛利，本周迎接的將是艱苦的財報季，而即使第3季財報最終結果不差，苦日子可能還在後頭。

各家券商陸續提出警告，美元走強、庫存上揚、聯準會（Fed）升息的不確定性，都成為第3季財報季的禍端。在金融緊縮的狀況之下，企業個別的狀況都會被放大，這是業者必須經歷的苦難。

由於期待的獲利已大幅降低，部分企業第3季應可順利達標，但投資人更希望聽到業者對前景的看法，預料不會太樂觀。

過去六周，幾個產業龍頭景氣指標企業如聯邦快遞、福特汽車、Nike、輝達（Nvidia）、Carnival、美光不是調降財測，就是壓低展望，導致這些股票接連出現兩位數字崩跌。美銀認為，大砍財測的企業只會更多。

美銀Savita Subramanian在內的策略師指出，誰在乎第3季財報，「展望會很慘。我們預料展望會更加走弱，且會普遍下修。」

摩根士丹利Michael Wilson則認為，庫存過剩和需求走緩兩相打擊之下，形成這次財報季的主要風險。大摩團隊指出，消費零售業和資訊科技硬體業的庫存尤其嚴重、將導致獲利成長更加趨緩。

「庫存、勞動成本和其他隱性支出等因素正在對現金流造成嚴重破壞，」 大摩在報告中寫道：「市場已經開始出現裂痕，一些領頭企業最近幾周都發布了營收和利潤雙雙不及預期的消息。」

高盛策略師則認為，美元連續六季揚升，對主要營收來自海外的業者形成極大風險。David Kostin為首的高盛策略師在一份報告中寫道，在歷史上，美元升值通常會導致銷售超過預期的情況減少。以Levi Strauss＆Co.為例，該公司上周發布的業績不如預期，美元升值即是原因之一。但他們也表示，美元持續走強，「將支持銷售完全在美國國內的企業股票相對於海外銷售比率較高企業的表現」。

同時，高盛表示，「降低通膨法」從2023年開始，對企業帳面獲利課徵15％的最低稅率，對買回股票課稅1％，也會對標普500指數成份股公司的獲利構成壓力。高盛團隊預料，與今年上半年相比，第3季度財報出現的意外驚喜較少，而分析師對第4季和2023年的預測將會向下修正。

史福伯登（Sanford C. Bernstein）策略師Sarah McCarthy和Mark Diver也表示，美國和歐洲股票還有進一步的下行空間，因為獲利預測和股票基金的資金外流尚未觸底。