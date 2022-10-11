台積電遇逆風 Wedbush分析師為什麼還喊買？

半導體股最近跌得很慘，台積電（2330）也不例外。然而，Wedbush分析師Matt Bryson周一重申他對該股「超越大盤表現」（Outperform）的評等，儘管將目標價下修25%。

MartketWatch報導，晶片股隨著個人電腦需求降低而下跌，台積電也不能倖免於需求放緩。Wedbush指出，潛在弱點包括該台積電第二大客戶超微公司（AMD）最近正面臨個人電腦需求和中國大陸智慧手機市場疲軟的問題。

然而，台積電與最大客戶蘋果的牢固關係是這支股票前景樂觀的關鍵因素。根據Bryson，蘋果的表現優於更廣泛的個人電腦市場，因此有利於台積電在整體電腦市場的占有率。台積電也將受惠於自上次公布財報以來新台幣兌美元貶值超過6%，因為該公司營收主要以美元計價，而支出主要以台幣計價。

Bryson說：「雖然自從台積電說今年營收可望成長30%後整體總經環境進一步惡化，但我們對第3季和第4季的財測仍感到放心。我們也因為台積電在代工和客戶方面的市占成長，持續認為該股大體優於同業。」

他以近期半導體估值下降為由，將台積電的目標價由800美元下調到600元。台積電股價上周五下跌2.9%至438元，周二早盤下挫4%到411.5元。