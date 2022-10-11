快訊

918餘震次數變多！氣象局示警「特殊狀況」：地震恐持續活躍

潛伏灑錢布局除掉賓拉丹 他是中情局眼中的傳奇特務

赴日旅遊「要先學日文」？網紅曝疫情3年後遊日困境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電遇逆風 Wedbush分析師為什麼還喊買？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Wedbush分析師Matt Bryson看好台積電是因為與最大客戶蘋果的關係牢固，且將受惠於台幣貶值。路透
Wedbush分析師Matt Bryson看好台積電是因為與最大客戶蘋果的關係牢固，且將受惠於台幣貶值。路透

半導體股最近跌得很慘，台積電（2330）也不例外。然而，Wedbush分析師Matt Bryson周一重申他對該股「超越大盤表現」（Outperform）的評等，儘管將目標價下修25%。

MartketWatch報導，晶片股隨著個人電腦需求降低而下跌，台積電也不能倖免於需求放緩。Wedbush指出，潛在弱點包括該台積電第二大客戶超微公司（AMD）最近正面臨個人電腦需求和中國大陸智慧手機市場疲軟的問題。

然而，台積電與最大客戶蘋果的牢固關係是這支股票前景樂觀的關鍵因素。根據Bryson，蘋果的表現優於更廣泛的個人電腦市場，因此有利於台積電在整體電腦市場的占有率。台積電也將受惠於自上次公布財報以來新台幣兌美元貶值超過6%，因為該公司營收主要以美元計價，而支出主要以台幣計價。

Bryson說：「雖然自從台積電說今年營收可望成長30%後整體總經環境進一步惡化，但我們對第3季和第4季的財測仍感到放心。我們也因為台積電在代工和客戶方面的市占成長，持續認為該股大體優於同業。」

他以近期半導體估值下降為由，將台積電的目標價由800美元下調到600元。台積電股價上周五下跌2.9%至438元，周二早盤下挫4%到411.5元。

台積電 半導體

延伸閱讀

10/11【早晨財經速解讀】崩!台積電ADR兩天跌近10% 台股破底危機?玉山金 國泰金 新光金瑞信曝險部位高 金融股成重災區

無腦買台積電…他笑「不如資源回收」？ 2關鍵等於送錢給人花

台積電ADR三天大跌9.5% 較台北交易出現罕見折價2.5%

台積13日法說 外資五問

相關新聞

高盛和大摩都預測 本周起財報季不好看 後面還有苦難

高盛集團和摩根士丹利在內策略師均發出警告，總體經濟的問題影響企業毛利，本周迎接的將是艱苦的財報季，而即使第3季財報最終結...

台積電遇逆風 Wedbush分析師為什麼還喊買？

半導體股最近跌得很慘，台積電（2330）也不例外。然而，Wedbush分析師Matt Bryson周一重申他對該股「超越...

油電車超夯 大廠加碼押注

部分車廠擴大押注油電混合車款，因市場對這類車款的需求火熱，強化了豐田汽車等車廠的觀點，那就是在汽車產業朝電動車轉型之際，...

Fed兩位官員拋出升息宜審慎的理由 他說須留意金融市場

在聯準會（Fed）上月宣告要以數十年來最快步調繼續升息來抑制通膨後，現在兩位Fed官員開始提出對升息應該審慎行動的理由。

企業獲利下修風險仍高 美股評價恐持續承壓

富蘭克林證券投顧表示，展望十月，除了持續關注景氣及通膨展望之外，即將登場的財報及財測至關重要，根據彭博資訊統計至十月底止...

經濟前景轉淡、英義政局動盪 歐股看法維持保守

根據Refinitiv資料，預期3Q22道瓊歐洲 600企業的獲利將成長31.7%，公用事業、能源將分別成長194.5%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。