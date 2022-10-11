美國主要機場網站遭網攻離線 親俄駭客組織宣稱出手攻擊

美國一些主要機場於當地時間10日遭到一個親俄組織網路攻擊，導致這些機場的網站暫時離線，但班機起降未受到影響。

彭博資訊報導，網路安全專家指出，名為Killnet的親俄羅斯駭客組織近幾個月對西方目標發動一系列網路攻擊，包括上周導致一些州政府網路暫時離線的事件。

航港局發言人稱，駭客攻擊導致紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）網站斷斷續續，從凌晨3時起，持續約15分鐘，但對營運沒有影響。

洛杉磯國際機場則發表聲明稱其網站部分中斷，但僅局限於面對公眾的網站部分內容，內部系統未受影響，也沒有任何營運困難。

芝加哥航空管理局表示，芝加哥奧黑爾機場和中途國際機場的網站10日處於離線狀態，但不影響機場營運。

親俄羅斯駭客組織Killnet透過Telegram聲稱，已對數十個美國機場發動網路攻擊，但目前尚不清楚有多少機場實際受到影響以及是否受到干擾。

美國聯邦航空總署（FAA）的空中交通網站沒有顯示網路攻擊造成任何航班起降受到影響。此外，根據航空公追蹤網站「FlightAware.com」的資料，全美發生延誤或航班取消的情形也相對較少。