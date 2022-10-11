需求疑慮導致油價回落 供應吃緊推動銅價上漲

國際原油價格周一下跌，對需求放緩的疑慮再度浮現，抵銷石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）減產帶來的上漲動力。上周跌破每英兩1,700美元的黃金繼續下跌，因擔心全球央行大舉收緊貨幣政策將導致經濟衰退，緊張的交易員尋求美元避險。銅價四個交易日來首次攀升，因全球供應前景趨緊。以下是整理自彭博的商品行情：

需求放緩疑慮重現 油價上周大漲之後回落

西德州中級原油（WTI）期貨結束了連續五天、累計17%的漲勢。11月交割的WTI原油期貨下跌1.51美元，結算價報每桶91.13美元；12月布蘭特原油期貨下跌1.73美元，至每桶96.19美元。

對聯準會（Fed）將繼續提高利率以遏制通膨的顧慮導致股市下跌、美元上漲，降低了以美元計價的大宗商品的吸引力。

「原油價格從上周每桶9美元的漲勢進入回調階段，」Bok Financial Securities高級副總裁Dennis Kissler在給客戶的一份報告中寫道。「全球整體的經濟活動料將放緩」。

Fed 已經暗示可能在11月四次升息75個基點；上周發布的美國就業報告進一步引發了對繼續升息的顧慮。

黃金價格下跌 緊張的投資人尋求美元避險

在對地緣政治以及企業財報的疑慮之下，美元上漲，美國股市下跌。而美元走強打擊了黃金，金價一度下跌1.7%。

紐約時間下午2:26，現貨黃金下跌1.5%至每英兩1,669.06美元；紐約商品交易所12月交割黃金期貨下跌2%，結算價報1,675.20美元。白銀、白金和鈀金也下跌。

銅價上漲 大陸庫存成長放慢且全球供應吃緊

據上海有色網的數據，在截至10月9日的黃金周期間，中國銅庫存增加16,500噸，至82,700噸。這段時間是傳統的建築旺季，銅庫存增幅低於去年同期。

全球交易所倉庫的庫存接近10年多來的最低水準，而供應難以跟上世界綠色能源轉型提振的需求。

倫敦時間下午5:51，LME銅價上漲1.6%，結算價報每噸7,578.50美元。鋁價下跌1.7%；上周大漲6.3%，為3月以來最大周線漲幅，因LME可能禁止俄羅斯金屬。鉛價下跌3.9%。