快訊

獨／文化部決議！台南安平古堡以後要改叫這名字

小摩CEO：美6-9個月陷衰退 美銀：每月流失17.5萬工作

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據摩根大通執行長戴蒙，嚴重的不利因素可能在明年中之前令美國和全球經濟陷入衰退。美聯社
根據摩根大通執行長戴蒙，嚴重的不利因素可能在明年中之前令美國和全球經濟陷入衰退。美聯社

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）說，「嚴重」的不利因素可能在明年中之前令美國和全球經濟陷入衰退，而美國銀行警告，聯準會力抗通膨將導致美國經濟明年初起每月損失十幾萬個工作。

戴蒙周一接受財經媒體CNBC訪問時表示，雖然美國經濟目前表現良好，但很多指標和全球性問題都在敲響警鐘，包括通膨飆升、利率升逾預期的影響、聯準會政策和俄烏戰爭衝擊等，「都是非常嚴重的不利因素」，「可能從現在開始六到九個月後使美國陷入某種程度的衰退」。

他補充表示：「可能看到更多裂痕、甚至是更多恐慌的是在信貸市場，也許是ETF，或者某一個國家，也可能是沒有想到的地方。就算把所有過往危機列出來，坐著猜也預測不出來，但我想可以預測到這次很可能發生（危機）。所以，如果是我，會非常謹慎。如果需要錢，那就去籌資。

他認為，標普500指數下跌「可能還有很長的路要走」，「可能再跌20%」。該指數今年已大跌近25%，「接下來的20%會比最初的跌勢要痛苦得多」，而「利率再調升100個基點也會比開始的100個基點痛苦得多，因為大家不習慣」。

另外，美國銀行（BofA）美國經濟主管加彭（Michael Gapen）周一接受美國有線電視新聞網訪問時表示，現在的假設是美國比較會是硬著陸，不是軟著陸，而該銀行認為，聯準會無法做到減緩就業市場到足以讓通膨恢復正常水準，但又不致於造成重大且持續的工作流失。他說：「我們預期明年上半年開始衰退」。

根據美國銀行上周五的一份報告，預計今年第4季的就業成長速度大致會減少一半。而當聯準會持續抗通膨，非農就業人數明年初會開始縮減，轉化為第1季每月損失大約17.5萬個工作機會。美國銀行公布的圖表顯示，2023年的大部分時間都將持續看到工作流失。

美國 聯準會 通膨

延伸閱讀

美國南卡羅來納州民宅槍擊案 屋內5人喪命

諾貝爾經濟學獎 柏南克出線

諾貝爾經濟學獎揭曉 學者：呼應當前不確定性

期貨商論壇／永續期 短單布局

相關新聞

半導體股暴跌 那指創兩年新低

美股10日收低，那斯達克綜合指數跌至兩年來最低水平，因為利率飆升，科技股繼續在熊市中遭受重創。

俄國空襲烏克蘭 小麥飆漲

俄羅斯10日大舉轟炸包括基輔在內的多座烏克蘭城市，引發市場擔憂戰爭升級將對黑海穀物出口構成全新威脅，國際小麥期貨盤中應聲...

越南爆房產醜聞 重擊股市

越南股市指數10日盤中一度重挫逾2%，跌至近兩年低點，主要受房地產和銀行股下跌拖累，警方在上周六（8日）逮捕越南房地產女...

油電車超夯 大廠加碼押注

部分車廠擴大押注油電混合車款，因市場對這類車款的需求火熱，強化了豐田汽車等車廠的觀點，那就是在汽車產業朝電動車轉型之際，...

亞馬遜擴大物流電動車隊

美國電商巨擘亞馬遜10日宣布，將在未來五年投資逾10億歐元（9.748億美元），擴大部署歐洲的電動廂型車和卡車、低碳排包...

英國提高購債規模上限

為穩定金融市場信心，英國央行宣布未來五天將把購債規模上限提高一倍至每天100億英鎊（約110億美元），而財政部也試圖透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。