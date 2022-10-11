小摩CEO：美6-9個月陷衰退 美銀：每月流失17.5萬工作

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）說，「嚴重」的不利因素可能在明年中之前令美國和全球經濟陷入衰退，而美國銀行警告，聯準會力抗通膨將導致美國經濟明年初起每月損失十幾萬個工作。

戴蒙周一接受財經媒體CNBC訪問時表示，雖然美國經濟目前表現良好，但很多指標和全球性問題都在敲響警鐘，包括通膨飆升、利率升逾預期的影響、聯準會政策和俄烏戰爭衝擊等，「都是非常嚴重的不利因素」，「可能從現在開始六到九個月後使美國陷入某種程度的衰退」。

他補充表示：「可能看到更多裂痕、甚至是更多恐慌的是在信貸市場，也許是ETF，或者某一個國家，也可能是沒有想到的地方。就算把所有過往危機列出來，坐著猜也預測不出來，但我想可以預測到這次很可能發生（危機）。所以，如果是我，會非常謹慎。如果需要錢，那就去籌資。

他認為，標普500指數下跌「可能還有很長的路要走」，「可能再跌20%」。該指數今年已大跌近25%，「接下來的20%會比最初的跌勢要痛苦得多」，而「利率再調升100個基點也會比開始的100個基點痛苦得多，因為大家不習慣」。

另外，美國銀行（BofA）美國經濟主管加彭（Michael Gapen）周一接受美國有線電視新聞網訪問時表示，現在的假設是美國比較會是硬著陸，不是軟著陸，而該銀行認為，聯準會無法做到減緩就業市場到足以讓通膨恢復正常水準，但又不致於造成重大且持續的工作流失。他說：「我們預期明年上半年開始衰退」。

根據美國銀行上周五的一份報告，預計今年第4季的就業成長速度大致會減少一半。而當聯準會持續抗通膨，非農就業人數明年初會開始縮減，轉化為第1季每月損失大約17.5萬個工作機會。美國銀行公布的圖表顯示，2023年的大部分時間都將持續看到工作流失。