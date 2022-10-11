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台積電ADR三天大跌9.5% 較台北交易出現罕見折價2.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一繼續下跌3.3%，收在67.44美元，較台北交易股票出現折價2.5%，三個交易日大跌9.5%。費城半導體指數下跌3.5%，三日下來大跌10%。

半導體股帶頭下殺之下，美國股市周一連續四天下跌，費城半導體指數和那斯達克綜合指數雙雙創下2020年來最低水準。投資人擔心利率上升的影響之餘，美國上周五宣布阻擋大陸半導體業的限制措施，更如雪上加霜。

道瓊工業指數下跌93.91點，跌幅0.3%，至29,202.88點；標普500指數.下跌27.27點，跌幅0.8%，至3,612.39點；那斯達克綜合指數下跌110.30點，或1.0%，至10,542.10，是2020年7月以來的最低水準。

台灣加權股價指數昨天逢國慶假日休市一天。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 80.23 -2.50 82.00 -2.60

中華電 CHT 108.18 -0.15 110.50 -2.10

台積電 TSM 426.88 -3.31 438.00 -2.54

聯電 UMC 35.64 -2.76 38.05 -6.34

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 半導體 台積電

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