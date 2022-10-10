美股早盤開低走低 費半兩天崩近10%

全球半導體類股10日跌成一片，因美國對大陸祭出新一波晶片出口管制措施，引發外界對半導體產業不景氣遠未結束的擔憂。美國費半指數早盤一度重挫逾4%，台積電ADR跌逾3%，跌幅甚於紐約三大指數。

紐約三大指數早盤開低走低，道瓊指數一度跌0.4%，標普500和那斯達克綜合指數跌逾1%，但晶片股災情最慘重，費半最深曾跌4.6%，之後跌幅收斂，和上周五加起來兩天跌掉將近10%。

倫敦金融時報（FT）報導，大陸主要晶片廠股價10日重挫，市值蒸發約86億美元，其中中芯國際在香港的股價收跌4%，為9月2日以來最大跌幅；華虹半導體重挫9.4%，復旦微電更大跌20%，為2020年7月以來最大跌幅。韋爾半導體（上海股市）和卓勝微電子（深圳股市）都跌逾6％。

在美國，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）早盤跌逾4%，落至近兩年低點；超微（AMD）跌3%。上周五（7日）費城半導體指數收盤重摔6.1%，台積電ADR收跌逾6%，超微更暴跌近14%。

彭博資訊報導，SemiAnalysis首席分析師帕特爾表示，兩國現在正式陷入了「經濟戰爭」，「這是美國對中國發展本土科技能力祭出的重拳」，他估計，限制措施可能令全球科技和工業貿易減少數千億美元，「這是美國在反擊，表明他們會進行反擊。」。一位中國分析師稱，現在已經「沒有任何和解的可能」。

歐洲半導體股10日同樣續跌；在阿姆斯特丹，半導體設備商艾司摩爾（ASML）盤中一度挫跌2%，英飛凌跌1.8%，意法半導體跌1.3%。