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外國人購買南韓房地產 陸客最大宗占逾六成
南韓政府10日報告顯示，中國大陸民眾是南韓公寓自2015年來最主要的外國買家，占了其中逾六成。
據國土交通部10日報告，在2015年1月至今年8月間，大陸民眾購買的南韓公寓數量總計18,465戶，占同一期間外國人購買的南韓公寓總數29,792戶的62%；其次是美國民眾購買5,855戶，占外國客購買的19.6%。
外國人2015年購買的南韓公寓數量為2,979戶，之後一路持續穩定增加，2019年達3,930戶，但後來南韓政府為抑制高漲房價而限縮本國人的貸款和購房規定，使外國人2020年購買的南韓公寓數量年比躍增43.5%。
這份報告是南韓政府首次針對外國人購買的國內房產數量發布官方數據，國土交通部計劃從2023年第1季起定期發布外國客房產交易數據。
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