50年來態度大轉彎！哈佛商學院為何不再談「股東至上」？關鍵是「這群人」

摘要 1. 過去50年商界盛行的「股東優先理論」其實並非管理學院成立初衷，企業的永續發展概念興起，讓商管名校重拾最初使命，培養「取財有道」的領袖。 2. 企業除了股東外，還與供應商、顧客、勞工相關，如果僅考慮股東報酬，就有很大的可能，會使其他群體的權益受損。 3. 根據調查，有超過7成的Z世代族群，願意以減低薪水為代價，換取一份有意義的工作。

華頓商學院、哈佛商學院、哥倫比亞大學商學院、芝加哥大學⋯⋯，這些世界排名前幾大的商學院，向來主導著企業治理、商業運作的理論典範。自芝加哥大學經濟學家費里曼（Milton Friedman）從1970年代以來提出「股東優先理論」後，其就成為商管學說迄今50年來的運行主流。

但，這股主流，正在改變。

今年九月，世界排名第一的華頓商學院率先推出ESG專業的MBA課程；哈佛商學院在課程中要求學生質疑資本主義的真正目的；哥倫比亞商學院也訂下目標，要成為社企領域的美國領導大學。

是什麼讓這些全球排名前幾大的商管學院，開始轉向？

答案是，Z世代。

Z世代的學生們，他們對「最優質企業」的嚮往，轉變了。

根據職業網站Zety去年調查，95%的Z世代族群希望他們的工作是有意義的，而不僅僅是生計來源；有超過7成的人表示他們願意減薪，以換取「一份有意義的工作」。

Z世代反擊「股東優先理論」，更看重永續、群體利益

雖然「股東優先理論」是近代企業管理重要的概念，但不少人質疑，這個想法將使資本家們的財富持續增加，勞工階層難以翻身，進而加劇貧富差距；此外企業不擇手段的追求利潤，也無助於社會群體利益。

在永續成為普世價值的當下，不少商業人士不再只看股東報酬極大化，而更重視讓所有企業相關人——社會、供應商、勞工等，成為獲利最大的群體。

就連傳統商學院也針對他們的課程做出調整。

如華頓商學院目前開設了30多堂永續課程，是5年前的兩倍，其ESG倡議副院長赫尼什（Witold Henisz）就表示，「學生們希望自己正在創造價值並做好事。」

哥大商學院的社企課程，學生選修比例，也從15年前的25%上升到50%。這類課程要求學生去思考社會兩極化的後果。

這些名校把永續精神編入課程設計，會帶來什麼改變？它，將加速企業的永續發展。

哈佛的助理教授羅恩（Ethan Rouen）指出，「現在的討論已經不像從前，關注為何企業要做ESG，因為企業本來就應該做，我們現在談的更多是企業領導者如何實施ESG。」

商學院的轉變，其實不是突然急轉彎，而是「重拾」商學院的初衷。

不再只看股東報酬，商學院重拾初衷要與社會永續共存

華頓商學院的創辦人在1881年創立學院時，就曾表示，希望幫助企業去解決社會問題。哈佛商學院的成立使命則是，培養「取財有道」的領導者。

但這些崇高的使命隨歲月被淡化，從70年代「股東優先理論」被提出後，這個極大化股東報酬的觀念，就取而代之，成為過去50年來，商學院最鮮明的主題。

目前永續發展仍然是選修項目，有朝一日，它將成為必修，從此顛覆傳統MBA課程的設計，同時也培養出與過往完全不同的企業領導人。

商管學說歷史

■ 1880至1890年代：由泰勒（Frederick Taylor）提出的科學管理，成為商管學的開端，強調以工業及流程管理達到有效率的生產，強調邏輯、經驗，避免無效率。 ■ 1940至1960年代：開始注重勞工權益，勞資關係的管理學興起，由另一位泰勒（George W. Taylor）為代表，他提倡勞工應有自立工會、與雇主協商勞動條件的自由。 ■ 1970至2000年代：弗里曼（Milton Friedman）提出的股東優先論，成為近代商業管理主流，提倡企業只有一項責任，就是極大化股東報酬，其他人的利益都擺在股東後。 ■ 1980至2000年代：出現與股東優先論相反的利益相關者理論，認為企業不只為股東服務，也要考量員工、客戶、供應商等的群體利益，才能維持長期繁榮。 ■ 2000年代後：企業社會責任、ESG的討論出現，提出企業應遵守道德規範，並將環境、社會、公司治理也納入公司評價的因素。

資料來源：彭博、Zety、Wharton

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