美對陸發動鎖喉戰 全球晶片股倒成一片

全球半導體類股10日跌成一片，尤其以中國大陸的半導體類股摔得特別重，因美國對大陸祭出新的晶片出口管制措施，在美股超級財報季準備開局之際先潑下冷水，引發外界對半導體產業不景氣遠未結束的擔憂。

彭博資訊報導，中國大陸晶片製造龍頭中芯國際10日在香港的股價收跌4%，為9月2日以來最大跌幅；華虹半導體重挫9.4%，復旦微電更大跌20%，為2020年7月以來最大跌幅。韋爾半導體（上海股市）和卓勝微電子（深圳股市）都跌逾6％。

在美國，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）和全球第二大微處理器製造商超微（AMD）在10日美股盤前都跌逾1.2%。上周五（7日）費城半導體指數收盤重摔6.1%，台積電ADR收跌逾6%，超微更暴跌近14%。

歐洲半導體股10日早盤同樣續跌；在阿姆斯特丹，半導體設備商艾司摩爾（ASML）盤中挫跌2%，其他兩家晶片製造商英飛凌跌1.8%，意法半導體跌1.3%。

美國上周五推出的新措施包括，限制出口用於人工智慧和超級運算的特定類型晶片，以及對任何陸企出售半導體設備施加更嚴格規定。另外，美國還把更多陸企列入「未經核實名單」，意味著美國供應商向這些企業實體出售技術時，將面臨新的阻礙。

野村控股分析師王大衛（David Wong，音譯）在報告中說，這些措施「對中國而言是個重大挫折」，對全球半導體業者也是個「壞消息」，而中國本土化的努力可能也「面臨風險，因為可能無法使用台灣和南韓的先進晶圓代工廠」。

中國外交部發言人毛寧8日表示，美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國大陸企業進行惡意的封鎖和打壓。