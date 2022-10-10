房地產女王遭逮引發賣壓 越南股市下探近兩年低點

越南股市指數10日盤中一度重挫逾2%，跌至近兩年低點，主要受房地產和銀行股下跌拖累，警方在上周六逮捕越南房地產女大亨，據信她與越南當地銀行有所牽連，引發擠兌，也影響市場信心。

越南證交所指數10日盤中一度重挫2.2%，跌至2021年1月來最低，不過跌幅稍後收斂至0.5%。越南最大商業房地產開發商Vinhomes股價大跌4%，越南外貿股份商業銀行股價也有相近的跌幅。

越南警方8日宣布拘留房地產集團萬盛發控股董事長張美蘭與幾名公司主管，理由是涉及透過欺詐手段取得土地。公安部在網頁上發表的聲明指出，此舉是與持續調查一些公司發行與交易債券有關，這些在2018、2019年發行的債券籌得了數兆越南盾（數千萬美元）資金。

警方調查一名據信與西貢商業銀行有關聯的房地產大亨，消息已引發恐慌的存款民眾上周開始從該銀行提領存款，早成擠兌。銀行分行今早對數百名排隊的客戶開放提領。

越南央行（The State Bank of Vietnam）8日採取措施要銀行客戶保持冷靜，在聲明中表示將密切監督情勢，確保存款人的權益。央行建議存款人避免在存款到期日前提領資金，以免影響利息收益。

萬盛發董事長張美蘭遭拘留的消息為越南股市增添近期壓力。越南股市上月表現為全球主要指數中表現第二差，從9月初以來迄今下跌近20%，反映市場擔心升息，引發股市一波拋售潮。