上班時竟被拖入地下室性侵！史丹佛大學驚傳今年第2起性侵案

美國史丹佛大學（Stanford University）一名女子7日竟被「強行拖入」校園大樓的地下室內性侵，成為該校近幾個月發生的第2起性侵事件。

NBC報導，受害女性7日中午12點半左右在辦公室工作時，突然有一名男子走進辦公室抓住她，隨後更將她拖入地下室性侵。

史丹佛大學的報告提到受害女子並非向警方報案，而是告訴校方人員，後者隨後通知校園警察才讓此事件曝光。目前史丹佛大學預設該男子為員工或校方有關人士，目前除了「成年男性」，尚未有其他關於這名男子的更多訊息，校方發言人表示沒有更多訊息可以透露並補充說「正在積極調查」。

此外，受害女性並未在第一時間通報警方的原因有很多，其中包括可能影響到記憶的心理創傷。值得注意的是今年8月同樣在史丹佛校園內也發生另一起性侵案件，2起事件目前都處於調查狀態。

據悉，8月的事件發生在下午5點，發生則是在學生宿舍附近一座停車場的廁所內，不過當時有關犯罪者的訊息較多、包括其身高、身材及眼睛顏色等特徵，受害者更提到「自己曾在校園內見過這個人」。