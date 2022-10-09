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彭博：全球供應鏈明年3月可望恢復正常
彭博資訊報導，全球供應鏈在歷經兩年的混亂後，「正常」這個詞正愈來愈常出現在2023年展望中，根據9月物流經理人指數，這個指標的未來預測暗示企業營運將在未來一年回歸常態。
在兩年前的本周，美國南加州港口出現塞港問題，2020年10月15日有五艘船排隊，2021年2月增加到超過40艘，接著又在今年1月達到119艘的高峰，現在隨著許多基準的供應鏈壓力指標趨緩，美國塞港問題也好轉，截至上周末只剩八艘。
諸多數據都顯示舒緩供應鏈瓶頸已取得重大進展。Sea-Intelligence上周發布的報告顯示，約半數的塞港問題都已化解，明年3月有望全面回歸正常。該機構的另一個模型以當前情況和2015年的困境相比後，指出最快明年初有望恢復「正常」。
Kiel貿易指標、瑞士Kuehne+Nagel國際公司的數據也都指出，歐洲塞港情況逐漸好轉，彭博資訊彙整的交貨等待時間、生產者物價也都已從高點回落，牛津經濟學公司的美國供應鏈壓力指標在2月攀峰後，迄9月已緩慢而穩定地改善，雖然原因之一是需求減弱。
然而，這不表示全球經濟的一切近期就能順暢運行，企業仍為零組件和勞工短缺所苦，脆弱的供應鏈也即將迎接年底假期購物季的需求高峰，同時還面臨不利天候、碼頭工人罷工、中國大陸防疫封控及俄烏戰爭等震撼的衝擊。
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