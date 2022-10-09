FT：物價飆漲、地緣政治拖累 全球經濟悲觀情緒升高

最新數據顯示，全球主要經濟體的經濟悲觀情緒正持續升高，主因物價飆漲和地緣政治不確定性傷害企業和消費者對前景的信心。

金融時報（FT）報導，Brookings-FT全球經濟復甦追蹤指數（TIGER，又稱老虎指數）顯示，過去一年消費者和企業的信心跌幅為十年來最大，僅次於新冠疫情爆發的頭幾個月；該指數也顯示，評估實際經濟的硬數據（hard data）和金融領先指標正從疫情後的強勁水準滑落，代表全球經濟動能正在減弱。

在主要經濟體的的信心崩跌之際，全球財金官員本周齊聚華府，參加10日起舉行的國際貨幣基金（IMF）和世界銀行2022年會；IMF和世銀料將發布預測，警告全球經濟瀕臨衰退。

美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）高級研究員普拉薩德表示，最新數據反映企業和政府「自己造成的一系列傷害」，包括供應鏈瓶頸、面對高通膨時的政策應對力道不足、中國大陸清零政策，以及英國等國的魯莽財政政策。普拉薩德說：「世界各地的成長動能、金融市場和信心指標在近幾個月明顯惡化。」

據報告，包括英、美和中國大陸在內的國家，信心指標已大幅滑落，降至十多年前該指數問世以來最低。新興經濟體的信心指標滑落幅度更大，因更容易受食物和能源價格上漲影響。

印度是唯一被稱為「亮點」的大型經濟體，該國信心指標顯示今明兩年將迎來強勁的成長。硬數據和信心指標等較軟性的評估依據均顯示，其他主要經濟體都苦於持續增加的經濟難題。