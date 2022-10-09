現在旅遊訂房是為了找地方「好好睡一覺」！旅宿業改搶睡眠財

摘要 1. 疫情過後，睡眠的重要性越受重視。因為睡不好，不只造成疲倦、焦慮、憂鬱等精神問題，也影響體溫調節、免疫系統等身體機能，危害健康。 2. 以睡覺為旅遊主題的「睡眠旅遊（sleep tourism）」因此興起，吸引豪華旅宿業者搶進！這代表旅遊的目的，不再是為了玩或吃，而是睡覺。 3. 睡眠旅遊業者各出奇招，除了利用高科技輔助，打造優質睡眠，也與專業醫療或科學人員合作，識別潛在的睡眠障礙。

睡個好覺，真難！現在，「度假」可能是一夜好眠的解方？

目前，美國多達7千萬名成人患有睡眠障礙，其中又以失眠最常見，且約35％成人每日睡眠時間不到最佳7小時。然而，睡不好，不只造成疲倦、焦慮、憂鬱、反應遲鈍、記憶力不佳等精神問題，也影響體溫調節、免疫系統等身體機能，危害健康。

在此背景下，聚焦於睡好覺的旅遊與住宿規劃——「睡眠旅遊（sleep tourism）」，變得越來越夯！時尚網站Coveteur指出，疫情過後，這進一步成為今年全球最熱門的旅遊趨勢之一。

過去一年，瑰麗酒店（Rosewood Hotels & Resorts）、紐約柏悅酒店（Park Hyatt New York）、瑞典床墊海絲騰（Hästens）等頂級奢華業者也受到吸引，相繼推出好眠套房與服務，搶進這塊睡眠旅遊商機。

睡覺第一！度假不是為了玩，而是好眠

「旅宿業著一直以來的重點事項，其實不利於睡眠，」哈佛醫學院的睡眠醫學專家羅賓斯（Rebecca Robbins）解釋，人們旅遊時，通常為了玩、參訪景點、放縱享用飲食等，從而延後上床睡覺時間。

不過現在，對健康和幸福的集體意識與優先順序，發生了巨大變化。根據《臨床睡眠醫學雜誌》（Journal of Clinical Sleep Medicine）研究，40％受訪的成人表示，自疫情爆發以來，睡眠品質出現了下滑。

「睡眠的關注度日益提升，因為很多人都在與其奮鬥，」羅賓斯說，「現在遊客訂房，是為了找地方睡覺。」催眠治療、冥想與身心教練吉爾（Malminder Gill）也注意到人們對睡眠的看法改變了！原因，正是越趨重視心理健康，熬夜趕工的模式備受質疑。

為了幫旅客消除焦慮，吉爾與英國倫敦貝爾蒙飯店（The Cadogan A Belmond Hotel London）合作推出了「睡眠冥想」服務——提供她親自錄製的冥想音檔，同時有一系列奢華枕頭、毯子、芳療噴霧供選擇，再奉上飯店專門開發的睡前茶，要為遊客盡可能打造超優質睡眠。

結合高科技＋專業醫療服務拉客

不僅如此，睡眠旅遊的服務，可謂百花齊放！例如，海絲騰素有床墊界的勞斯萊斯之美譽。去年，它在葡萄牙開設全球第一間旗下飯店「海絲騰睡眠Spa酒店」（Hästens Sleep Spa Hotel）。試想躺在全球最舒服的床上，不睡著都很難！

在洛杉磯菲格羅亞飯店（Hotel Figueroa），為了因應疫情擾亂睡眠，則善用高科技吸客，推出「休息與復原套房」。它與被譽為「床墊界特斯拉」、可客製化的智慧床墊Eight Sleep合作，能在夜間學習住客的睡眠模式，並根據生物特徵調節溫度。

不過，以睡眠為重點的短期旅遊，真的有辦法對一個人的整體睡眠模式，產生長期影響嗎？

羅賓斯表示，聚焦於「健康睡眠策略」的體驗、並提供旅客好眠所需的工具，確實有很大幫助。但前提是，業者必須與合格的醫療或科學專家合作，後者能分析或評斷，是否有其他因素干擾睡眠。

「如果使用這些服務後，卻沒見到任何進展，可能是因為他們患有未經治療的睡眠障礙，」她舉例，如睡眠呼吸中止症、不寧腿症候群、失眠等都是潛在例子。因此，有專業人員的參與非常重要。

例如，日內瓦文華東方酒店（Mandarin Oriental, Geneva）便與瑞士私人醫療睡眠診所CENAS合作，策劃一項為期三天的服務項目，研究客人的睡眠模式，目的是識別潛在的睡眠障礙。

目前，雖然睡眠旅遊的體驗，主要仍侷限於豪華度假業者。但，隨著「好眠」的重要性與需求日益攀升，未來所有酒店與度假村，可能都無法忽視這塊；身為遊客也能好好期待，將來或許會有更突破、更創新的睡眠科學服務，讓人人實現「每夜」都好眠。

資料來源：CNN、The Coveteur

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