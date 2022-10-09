馬斯克的激烈一周 特斯拉股價暴跌 他籲烏割地又談台海

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價周五（7日）收盤大跌6.3%，過去一周更挫跌近16%，創2020年3月以來最大周線跌幅。連馬斯克也在推特上說，這周「確實是非常激烈的七天」。

綜合CNBC、彭博資訊報導，特斯拉9月30日股價收在265.25美元，一周後跌到223.07美元，跌幅將近16%，是2020年3月以來表現最差的一周，當時新冠疫情開始席捲美國，導致企業停擺。

特斯拉的問題並非秘密。該公司過去一周接連遭受打擊，不僅上季交車量令人失望，馬斯克還意外決定，將按原定出價收購推特，可能迫使馬斯克出售特斯拉股票來獲取達成這筆交易的資金。

馬斯克在國際地緣政治問題上也過了「激烈」的一周；他先是提議烏克蘭永久割讓克里米亞給俄羅斯，如今又為解決中國大陸與台灣之間的緊張關係獻計，籲北京當局構思出某種讓台灣較能接受的「特別行政區」。

愈來愈多審慎的投資人認為，在找到明確的道路之前，特斯拉需克服數個障礙。例如，經濟衰退步步逼近、競爭威脅加劇、高通膨擠壓消費支出和偏高的估值，都是特斯拉最大的隱憂。

即便過去一周跌這麼多，特斯拉的本益比仍令人瞠目結舌，如今特斯拉股價是預期獲利的51倍；相形下，標普500指數成分股本益比平均為16倍，蘋果則是23倍。