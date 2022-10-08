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曾被封「特斯拉殺手」的公司 幾乎召回所有已交付的車
彭博資訊報導，美國電動車製造新秀Rivian表示，由於車體有存在小型結構缺陷之虞，將召回約13,000輛車，幾乎相當於所有已交付給客戶的車輛都要召回。
根據彭博取得的資料，Rivian執行長史卡林吉（RJ Scaringe）在一封信件中說，此次召回是因為某個緊固件「可能扭轉得不夠」，在「極少數情況」中恐完全鬆開。
Rivian表示，儘管只在七輛車上發現此問題，「出於萬分謹慎的心態」，仍決定召回大多數車輛，並說目前未發現該問題造成的任何損害。
Rivian去年11月掛牌上市，吸引華爾街大咖、福特汽車等策略投資人注資，曾被外界寄予厚望，視其為能挑戰業界龍頭特斯拉的明日之星。
然而，該公司今年因供應鏈瓶頸影響生產進度，挫敗投資人信心，儘管重申今年交車25,000輛目標不變，使股價收復部分失土，今年來股價仍崩跌67%。
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