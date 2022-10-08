台積ADR隨費半崩跌逾6% 美對陸晶片限制平添美股變數

美國股市周五重挫，所幸歷經大起大落的一周走勢後仍保住周線漲勢。美國周五就業報告後保持強旺，讓原本指望貨幣政策轉鬆的投資人再度放棄希望。隨美股財報季在即，投資人陷於兩難，不知該苦撑待變，還是退場觀望。

道瓊工業指數周五大跌630.15點，而標普500指數和那斯達克綜合指數跌幅更重，分別下跌2.8%和3.8%。但三大指數一周下來仍保住漲勢。道瓊工業指數漲2%，標普500指數攀升1.5%，那斯達克綜合指數也上漲0.7%。

費城半導體指數周五重挫6.1%，美國監管機構對出售給中國大陸的半導體和人工智慧（AI）技術發布新的限制措施，以遏制大陸的軍事野心。對初估上季營收比分析師少10億美元的超微（AMD）崩跌近14%。台積電ADR大跌6.2%，但一周下來，費半和台積電尚各有2.2%和1.7%漲勢。

美國勞工部公布9月新增就業26.3萬，略低於市場所料，但失業率卻意外由3.7%降至3.5%。報告公布後，聯邦基金期貨反映市場預期聯準會（Fed）下個月升息3碼（0.75個百分點）的機率上升。

美債殖利率走高也拖累美股。美國10年期公債殖利率從周四的3.823%升至3.883%，連續10周收高，為1970年代以來最長連漲走勢。

滙豐環球私人銀行投資總監賽爾斯（Willem Sels）說：「決定股市的是利率展望，而利率展望的關鍵又是勞動市場。談勞動市場明確走緩，尚言之過早。」

Principal Global Investors 首席全球策略師夏席瑪（Seema Shah）說：「今天就業數據是偏鷹的解讀，幾乎所有項目都走和Fed相違的方向。」

如今，多數投資人認為不宜過早看多美股，股價價位是一大顧慮。標普500指數按預估獲利本益比已由今年初的22倍降至16倍，仍高於2007年至2009年金融危機期間的10倍。

據FactSet調查，若無能源股支撑，標普500指數企業第3季獲利料下滑4%，呈連續二季衰退。下周美股財報季開跑，將由達美航空和摩根大通在內標普500指數共15家企業率先公布財報，在物價上漲、美元勁升、供需失衡以及需求減弱之際，投資人關注業者能否扭轉頹勢。