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拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國商務部工業與安全局（BIS）7日宣布針對晶片的新出口管制措施，限制美商將特定先進晶片和製造設備出售給中國大陸廠商。 路透
美國商務部工業與安全局（BIS）7日宣布針對晶片的新出口管制措施，限制美商將特定先進晶片和製造設備出售給中國大陸廠商。 路透

美國商務部工業與安全局（BIS）7日宣布針對晶片的新出口管制措施，限制美商將特定先進晶片和製造設備出售給中國大陸廠商；對於中國大陸運用在發展超級計算機和半導體開發的技術，也增加出口許可要求。

路透報導，這可能是自1990年代以來針對將科技出口至中國大陸，變動最大的美國政策；若實施，美國技術和晶片製造將不再能支援中方，會使得中國大陸的晶片製造產業倒退數年。

英國金融時報報導，這還會使中國大陸軍事運用開發延宕，包含核子和超音速武器。

根據商務部規定，若擬出口的設備可製造18奈米或以下的DRAM、128層以上NAND Flash或14奈米以下邏輯晶片，給中國大陸本土廠商，就需要申請出口許可，此外則免。

商務部表示，這項作為將能保護美國的國家安全和外交政策利益。

路透報導，資深官員表示，尚未與其他盟國講好一致行動，目前還在跟盟國討論；若盟國不參與，美國的單邊控制效果會隨時間遞減，若外國競爭對手（指中國大陸）不受控制，美國的領先地位將受害。

美國 奈米

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