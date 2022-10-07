美道瓊早盤大跌400點 就業穩健無礙Fed鷹調

美股四大指數7日開盤齊跌，道瓊工業指數下跌約400點，投資人正在消化剛出爐的美國非農就業報告，9月美國勞動市場熱度小幅降溫，非農就業人數略優於預估，工資升幅持穩，顯示就業基調仍然穩健，無礙聯準會（Fed）大幅升息。

道瓊工業指數7日早盤下挫1.4%，標普500指數下跌1.8%，那斯達克綜合指數更挫跌逾2.4%，費城半導體指數重挫3.8%，台積電ADR猛摔4%、特斯拉也跌近3%。

超微（AMD）上季營收初估季減15%至56億美元，比先前預測少約11億美元，原因是採用其晶片的個人電腦（PC）需求不如預期，加深外界對於PC市況疲軟的疑慮，拖累股價早盤跌逾6%。

美國勞工部7日公布，9月就業人數增加26.3萬人，比8月增加的31.5萬人溫和減少，為2021年4月來最小單月增量，但略高於市場預估增加25.5萬人。

報告指出，美國9月失業率雖降至50年低點，但勞動參與率也下降，由於就業平穩，不足以強力抑制工資及通膨升勢，預料Fed於11月會議第四度升息3碼的機率偏高。