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阻貶效應...東南亞匯存底大失血 日本狂燒540億美元

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
截至9月止，馬來西亞、印尼央行外匯存底均降至2020年來新低，泰國央行的外匯準備也掉至五年低位，新加坡、菲律賓和印度料將也加入失血行列。路透
截至9月止，馬來西亞、印尼央行外匯存底均降至2020年來新低，泰國央行的外匯準備也掉至五年低位，新加坡、菲律賓和印度料將也加入失血行列。路透

各國於7日公布的數據顯示，9月東南亞國家外匯存底水位紛紛下滑，原因是美元挺升觸發資產重估，這些新興國家貨幣首當其衝，逼得各國央行進場拋匯阻貶。

彭博資訊報導，截至9月止，馬來西亞和印尼央行外匯存底均降至2020年來最低水位，大馬政府怪罪匯率重估，印尼則歸咎於償還外債，加上央行出手阻貶印尼盾。泰國央行的外匯準備也掉至五年低點，僅1,994億美元，成為最新一批外匯存底縮水的亞洲新興國家。

東南亞地區唯一的已開發經濟體新加坡，同樣未能倖免外匯存底大失血，9月燒掉了33億美元，降至2,861億美元，今年來更銳減近1,320億美元，是彭博1991年開始有數據以來最慘。

美國聯準會（Fed）大幅升息帶動美元強升後，這些央行的外匯存底就已觸及多年低點。印度外匯存底水位已猛縮近1,000億美元，原因包括央行為盧比護盤及估值改變。

其他已開發經濟體也未能倖免。日本央行24年來首度干預匯市阻貶日圓後，財務省7日表示，上月外匯存底陡降540億美元至1.238兆美元，寫下歷來單月最大降幅，更創2017年3月底來最低水位。瑞士同日數據也表明，9月外匯存底縮減至8,071.3億瑞郎（8,150.4億美元），低於8月底的8,593.4億瑞郎。

根據彭博彙編的數據，今年來全球外匯存底淨額銳減7.8％或約1兆美元，降至12兆美元。

外匯 東南亞

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