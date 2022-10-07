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美9月就業穩健Fed升息3碼機率仍高 美股期指跌

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
由於就業基調仍然穩健，不足以強力抑制工資及通膨升勢，預料聯準會（Fed）11月會議第四度升息3碼的機率偏高。 路透社
由於就業基調仍然穩健，不足以強力抑制工資及通膨升勢，預料聯準會（Fed）11月會議第四度升息3碼的機率偏高。 路透社

美國勞工部7日公布9月就業報告，各項數據顯示勞動市場熱度雖小幅降溫，非農業就業人數略優於預估，工資升幅持穩，失業率雖降至50年低點，但勞動參與率也下降。由於就業基調仍然穩健，不足以強力抑制工資及通膨升勢，預料聯準會（Fed）11月會議第四度升息3碼的機率偏高。

美股期指應聲下挫，道瓊期指一度跌逾1%或340點，DXY美元指數一度漲約0.5%。

報告顯示，9月就業人數增加26.3萬人，是2021年4月來最小單月增量，比8月時的增加人數31.5萬人溫和減少，但比市場預估增加25.5萬人略高；另外7月及8月就業人數總共上修11萬人。由於8月企業徵才人數減少，勞動市場緊俏程度稍稍趨緩。

9月民間部門就業增加28.8萬人，比8月時的增加人數27.5萬人（修正後數字）小幅增加，也比預估的27.5萬人增量略優。製造業增加2.2萬人，優於預估的2萬人，比8月時的2.7萬人（修正後數字）增量略遜。就業增加最多的是休閒接待業及醫療業。

工資升幅平穩，平均時薪比8月上升0.3％，符合預估，也與8月的升幅持平；時薪比去年同期上升5.0%，比8月時的升幅5.2%略低，但符合預估。平均每人每周工時為34.5小時，符合預期，也與8月相同。

失業率明顯下降0.2百分點，回到3.5%，為50年來低點，也低於預估的3.7%；但這一部分是因為勞動參與率回降0.1個百分點，達62.3%，也低於預估的62.4%，這顯示回流職場的勞工數又小幅回降，勞動力供給減少，失業率因而回降。

比較可喜的是就業不足率（U6）下降0.3個百分點，回到6.7%，顯示全職勞工人數回。

經濟學者表示，就業市場仍然穩健，顯示美國消費及整體經濟情勢仍然強韌；就業市場雖略微降溫，但只是因為原本過熱，因此並不足以抑制需求並壓低通膨。由於Fed希望見到就業市場明顯走軟，但9月就業數字依然堅實，因此11月初Fed會議預料將第四度升息3碼。不過在會議之前，Fed還將密切監看9月消費者物價指數及個人消費支出平減指數兩項重要通膨指標。

Fed 通膨 失業

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