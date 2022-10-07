曾經火熱的「極度乾燥」 現況如何？

英國服飾品牌極度乾燥（Superdry）在止於4月30日的會計年度轉虧為盈，但審慎看待前景，且強調必須對債務進行再融資。

極度乾燥說，該公司以資產為擔保、規模7,000萬英鎊（7,800萬美元）的融資，將在明年1月底到期；該公司說，已與潛在的借款人私下商談融資事宜，但仍未確保1月後的資金來源。

極度乾燥表示，截至4月30日的會計年度，該公司經調整後稅前淨利為2,190萬英鎊，優於前一年的虧損1,260萬英鎊，營收則成長9.6%至6.096億英鎊，受惠於防疫措施鬆綁。

極度乾燥表示，2022~2023會計年度有好的開局，截至10月1日的22周營收成長7%，但本年度的獲利可能降至1,000萬英鎊~2,000萬英鎊，因成本上揚壓縮獲利。

該公司表示：「我們仍審慎看待近期的表現，因為我們仍持續面臨總體經濟環境挑戰、通膨飆高，以及這些因素對消費支出的衝擊。」