快訊

國道突飛來鐵片砸中妻 陷昏迷前對夫說「這句話」惹人鼻酸

陳文章當選台大校長 同為候選人的兩位名醫對他這樣說

曾經火熱的「極度乾燥」 現況如何？

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
極度乾燥上年度轉虧為盈，但強調有再融資的需求。路透
極度乾燥上年度轉虧為盈，但強調有再融資的需求。路透

英國服飾品牌極度乾燥（Superdry）在止於4月30日的會計年度轉虧為盈，但審慎看待前景，且強調必須對債務進行再融資。

極度乾燥說，該公司以資產為擔保、規模7,000萬英鎊（7,800萬美元）的融資，將在明年1月底到期；該公司說，已與潛在的借款人私下商談融資事宜，但仍未確保1月後的資金來源。

極度乾燥表示，截至4月30日的會計年度，該公司經調整後稅前淨利為2,190萬英鎊，優於前一年的虧損1,260萬英鎊，營收則成長9.6%至6.096億英鎊，受惠於防疫措施鬆綁。

極度乾燥表示，2022~2023會計年度有好的開局，截至10月1日的22周營收成長7%，但本年度的獲利可能降至1,000萬英鎊~2,000萬英鎊，因成本上揚壓縮獲利。

該公司表示：「我們仍審慎看待近期的表現，因為我們仍持續面臨總體經濟環境挑戰、通膨飆高，以及這些因素對消費支出的衝擊。」

Superdry 債務

延伸閱讀

北市教育局加發31萬劑快篩 10月中將提升各校安全存量

中職／平鎮三猛將並列安打王 林立「隨緣」看待

影／陳時中防疫評分遭酸 綠委：黃珊珊和柯P是辱罵兩人組

陳時中自評防疫成績遭嗆 綠委：勿為選舉滅台灣威風

相關新聞

全球糧價降至1月來新低 有望緩解民眾買菜壓力

聯合國糧農組織（FAO）7日公布，9月全球糧價連續第六個月下滑，降至1月以來低位，有助緩解通膨壓力，使受萬物齊漲衝擊的消...

英國現在「不可投資」？瑞銀策略師：盲從你就輸了機會

最近華爾街強勁反彈，再次提醒投資人，在市場籠罩一片低氣壓、悲觀氣氛升到極點時，眼明手快的人還是有機會賺錢，只要不隨波逐流...

曾經火熱的「極度乾燥」 現況如何？

英國服飾品牌極度乾燥（Superdry）在止於4月30日的會計年度轉虧為盈，但審慎看待前景，且強調必須對債務進行再融資。

展現財力提振信心 瑞信將買回約30億美元債務

瑞士信貸集團（Credit Suisse）7日宣布，將買回價值上看30億瑞郎（30億美元）的現金債務，趁市價大跌之際減輕...

路透：全球晶片業重估台海開戰風險 卻很難擺脫對台依賴

中國大陸8月實施模擬對台灣封鎖的軍演，已引發半導體業者重新思考兩岸開戰的可能性。路透訪問15家半導體業者，發現業者因應的...

IMF：全球到2026年恐損失4兆美元產值 相當於德國經濟規模

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，全球經濟陷入衰退的風險與日俱增，從現在到2026年間可能損失4兆美元產值，相當於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。