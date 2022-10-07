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路透：全球晶片業重估台海開戰風險 卻很難擺脫對台依賴

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
USA-TRADE/TAIWAN:FILE PHOTO: Two chips are on display at the Taiwan Semiconductor Research Institute (TSRI) in Hsinchu FILE PHOTO: Two chips on display at the Taiwan Semiconductor Research Institute in Hsinchu, Taiwan, February 11, 2022. . REUTERS/Ann Wang/File Photo
USA-TRADE/TAIWAN:FILE PHOTO: Two chips are on display at the Taiwan Semiconductor Research Institute (TSRI) in Hsinchu FILE PHOTO: Two chips on display at the Taiwan Semiconductor Research Institute in Hsinchu, Taiwan, February 11, 2022. . REUTERS/Ann Wang/File Photo

中國大陸8月實施模擬對台灣封鎖的軍演，已引發半導體業者重新思考兩岸開戰的可能性。路透訪問15家半導體業者，發現業者因應的辦法中，從草擬臨時應變計畫到洽詢台灣以外產能都有，但短期很難擺脫對台灣高科技晶片的依賴。

業者告訴路透，很難成功複製台灣半導體業的成本效益，台灣西岸除晶片大廠外，還有雲集上千家供應商，是美國在內成成較高的國家所無法企及的。

國際半導體設備及材料協會（SEMI）台灣區總裁曹世綸告訴路透：「每個人都在談論應變計畫，少數公司最近才開始這類計畫，據我所知，大部分都是外國公司。」

台灣美國商會本周公布調查，在美國眾院議長裴洛西訪台後，四成受訪者表示他們已開發調整或準備調整在台的危機應變或持續運作計畫。

某家在台有營運的外國大公司的晶片主管表示，他們接獲客戶反映，是否備有持續運作計畫，他們也向台灣的供應商提出同樣的疑慮。

這位主管說 ：「沒有人真正在他們的持續運作計畫中強調任何動武的風險，但如今都有了。」他說：「我認為大家都不相信政治環境會變得更好。」

路博邁（Neuberger Berman）資深分析師侯明孝指出，美中貿易戰開打之後，台灣晶片以外的科技業者應美歐客戶分散經營的要求，已開始返台生產或轉往東南亞地區。不過在裴洛西訪台之後，西方客戶又擔心生產太集中在台灣，「西方客戶尚未提出立即要求，但已開始有部分討論」。

另一位在台灣以外地區有設廠的外國晶片業主管告訴路透，裴洛西訪台後，有多家公司向他聯繫，他們關切的是，「如果有所選擇，若飛彈打來，有其他什麼地方是我可以確保我的產品─供應鏈─是有替代辦法的。」

有的客戶改用舊技術的晶片，因為若要用到尖端晶片，除台積電之外，根本別無選擇。

半導體 美國 裴洛西

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