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IMF：全球到2026年恐損失4兆美元產值 相當於德國經濟規模

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃。美聯社
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃。美聯社

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，全球經濟陷入衰退的風險與日俱增，從現在到2026年間可能損失4兆美元產值，相當於德國的經濟規模。她警告，決策者必須採取更多措施來降低通膨，以防造成長期傷害。

喬治艾娃在6日一場活動中表示，IMF將在下周發布的報告中將下修今、明年的經濟成長率預測值，將是該機構今年來第四次下修。IMF目前預測今年全球經濟成長率僅3.2%，明年為2.9%。

她說，這將反映日益惡化的經濟前景，因為不斷飆升的通膨降低民眾的消費能力，而且情況「較可能變糟，而不是變好」 。她提到，在俄烏戰爭和疫情爆發之後，不確定性仍「極高」，因此警告「可能會有更多的經濟衝擊」。

IMF估計，占全球經濟約三分之一的國家，今年或明年將經歷至少連續兩季經濟萎縮。喬治艾娃說：「即使成長為正值，但由於物價上漲、實際收入萎縮，感覺也像是經濟衰退。」

喬治艾娃呼籲決策者「維持路線」來降低通膨，藉此當作穩定經濟的手段，「雖然會帶來痛苦，但這是正確的做法。即便經濟因此放緩也要行動。」

她還警告：「如果緊縮力度不夠，將導致通膨無法達標並變得根深蒂固，使得未來的利率水準必須更高、更持久，對經濟成長和民眾造成莫大傷害。另一方面，若貨幣政策收緊得太多、太快，且各國同步這麼做，可能把許多經濟體推向長期衰退。」

而喬治艾娃另外接受CNBC採訪時，再次呼籲債權人對容易違約的國家重整債務，且全球最大雙邊貸款債權國中國大陸也要參與這個過程。

她表示，其他優先事項包括，針對低收入家庭，部署「臨時」和「針對性」財政措施，以及支持新興市場。她告誡全球不要「區塊化」，敦促各國強化國際合作，特別是因應糧食安全和氣候變遷等議題。

同日，美國財長葉倫也敦促主要央行繼續努力對抗通膨，同時警惕可能造成的全球壓力，「主要經濟體的決策者必須繼續實施遏制高通膨的政策，同時持續關注這麼做對全球造成的影響。」

葉倫也說：「清楚和開放的溝通，以及主要經濟體之間透過合作來應對外溢效應，依然至關重要。」

通膨 IMF

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