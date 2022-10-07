聽新聞
test
0:00 / 0:00
OPEC+減產後 沙國對亞洲官價意外維持不變
沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Arabian Oil ，簡稱 Aramco）周四公告，對亞洲客戶的11月基準輕質原油的官訂原油售價（OSP）較10月維持不變，也調降對歐洲買家的售價，市場原以為都會調漲。
這個結果令市場交易員感到意外，他們原以為沙國會追隨上個月中東基準價格上漲的走勢。而在石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）周三決議每日減產200萬桶之後，交易員原以為會大漲油價。
煉油業的消息透露，沙國決定不漲價，可能是因為亞洲煉油利潤下滑。另有消息說 ，Aramco可能想對亞洲保持穩定供給，以維持在當地的市占率。
Aramco 司將銷往亞洲的阿拉伯輕質原油價格維持不變，即比阿曼和杜拜基準價格均值高5.85美元/桶。
對歐洲買家的價格降低每桶1.80美元，調降後價格比ICE布蘭特原油基準價格高0.90美元。
對美國買家的價格每桶調高0.20美元，調漲後的價格比阿格斯含硫原油指數(ASCI)基準高6.35美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言