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OPEC+減產後 沙國對亞洲官價意外維持不變

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
沙國決定不漲價，可能是因為亞洲煉油利潤下滑。美聯社
沙國決定不漲價，可能是因為亞洲煉油利潤下滑。美聯社

沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Arabian Oil ，簡稱 Aramco）周四公告，對亞洲客戶的11月基準輕質原油的官訂原油售價（OSP）較10月維持不變，也調降對歐洲買家的售價，市場原以為都會調漲。

這個結果令市場交易員感到意外，他們原以為沙國會追隨上個月中東基準價格上漲的走勢。而在石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）周三決議每日減產200萬桶之後，交易員原以為會大漲油價

煉油業的消息透露，沙國決定不漲價，可能是因為亞洲煉油利潤下滑。另有消息說 ，Aramco可能想對亞洲保持穩定供給，以維持在當地的市占率

Aramco 司將銷往亞洲的阿拉伯輕質原油價格維持不變，即比阿曼和杜拜基準價格均值高5.85美元/桶。

對歐洲買家的價格降低每桶1.80美元，調降後價格比ICE布蘭特原油基準價格高0.90美元。

對美國買家的價格每桶調高0.20美元，調漲後的價格比阿格斯含硫原油指數(ASCI)基準高6.35美元。

油價 中東 市占率

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