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經濟學人：Fed持續升息 亞洲貨幣至少本季仍面臨貶值壓力

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
韓元對美元貶值18%。美聯社
韓元對美元貶值18%。美聯社

經濟學人智庫（EIU）指出，鑒於聯準會（Fed）11月和12月還會升息，亞洲貨幣至少到本季可能還會走貶，不過由於亞洲國家外匯存底充裕，各國重演1997年亞洲金融危機的風險不高。

Fed繼續緊縮貨幣政策之際，日本和中國大陸在內亞洲經濟體則保持寬鬆，這也代表美元會更加強勢，而亞洲國家貨幣則面臨更大貶值壓力。

EIU周四發表分析報告指出：「因聯準會表明貨幣政策更鷹派的態度以遏止通膨，亞洲貨幣9月延續對美元的貶值之勢。」「我們預料亞洲貨幣面臨的壓力會再維持一季，甚至更久。」

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）今年來走強15%，相較之下，日圓對美元貶值25%，韓元對美元貶值18%，人民幣對美元貶值近12%。

EIU表示，亞洲重演1997年金融危機的風險不高，理由在於亞洲國家外匯存底相對健全，不過，各國較小較弱的經濟體則出現孱弱之象，但向外擴散的影響不大。

EIU指出，「大部分亞洲國家會持續間歇進行干預，以減緩本國貨幣下跌。這些努力有助於降低市場波動，但只要美元維持升勢，仍不太可能遏止往後幾個月繼續走貶」。

EIU預料，印度、印尼、馬來西亞在內的亞洲經濟體會加緊升息，以迎合美國的貨幣政策。

目前為止，亞太區多數國家不敢貿然大幅升息，希望在解除邊界防疫管控之後，經濟得以復原並避免衰退。

馬來西亞 外匯

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