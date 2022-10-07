馬斯克宣布開始生產電動卡車Semi 首輛將交付百事公司
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）開始生產各界期盼已久的電動卡車Semi，將在12月1日開始交車。
特斯拉執行長馬斯克6日在推特上宣布開始生產這個大型車款的消息。他也說，全球首輛Semi將交付給百事公司（PepsiCo）。
Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck with deliveries to @Pepsi on Dec 1st! pic.twitter.com/gq0l73iGRW— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022
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