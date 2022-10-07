馬斯克宣布開始生產電動卡車Semi 首輛將交付百事公司

這是一家光靠空氣就能賺錢的新創，名字就叫空氣公司（Air Company），2年內，它在資本市場上吸金逾新台幣12億元，投資人包括豐田和美國捷藍航空，成為減碳募資圈最夯、最具話題的金童之一。

2022-10-07 08:52