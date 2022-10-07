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國安基金112億元護了誰？ 除了台積電也有鴻海和「這檔」

【早晨財經速解讀】國安基金進場57天砸百億 外資回補有機會？

馬斯克宣布開始生產電動卡車Semi 首輛將交付百事公司

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
特斯拉（Tesla）已開始生產各界期盼已久的電動卡車Semi。擷自特斯拉官網
特斯拉（Tesla）已開始生產各界期盼已久的電動卡車Semi。擷自特斯拉官網

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）開始生產各界期盼已久的電動卡車Semi，將在12月1日開始交車。

特斯拉執行長馬斯克6日在推特上宣布開始生產這個大型車款的消息。他也說，全球首輛Semi將交付給百事公司（PepsiCo）。

特斯拉 馬斯克 美國

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