三星電子上季營業利益近3年來首見下滑 記憶體需求惡化

三星電子出現2019年底以來首見營業利益不增反減之勢，可見受經濟不景氣影響，全球電子產品和記憶晶片需求明顯萎縮。

三星電子周五公布，9月止三個月的營業利益減少32%至10.8兆韓元（77億美元）。分析師預估均值為12.1兆韓元。營收76兆韓元，也低於預期。三星電子將在本月底公布完整財報時披露淨利和各事業的業績細節。

全球記憶晶片製造商最近幾周紛紛警告，隨著個人電腦和智慧手機的需求比預期進一步走弱，他們正面臨著一個更艱難的市場，因為庫存積壓，資料中心以及消費電子客戶削減訂單。美光科技和愷俠（Kioxia）正在減產以試圖恢復供需平衡並避免價格暴跌。

分析師預料，記憶晶片價格本季會持續下跌，行動裝置的需求尤為不振，將導致三星電子第4季獲利繼續下滑。