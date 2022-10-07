快訊

國安基金112億元護了誰？ 除了台積電也有鴻海和「這檔」

【早晨財經速解讀】國安基金進場57天砸百億 外資回補有機會？

美半導體製造設備輸陸限制 擬放三星和SK海力士一馬

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國政府計劃讓在大陸設廠的SK海力士、三星免於受到出口管制新措施的衝擊。路透
美國政府計劃讓在大陸設廠的SK海力士、三星免於受到出口管制新措施的衝擊。路透

知情人士透露，拜登政府擬擴大限制美企半導體製造設備出口中國大陸的範圍，將延伸至記憶體晶片，但計劃讓在大陸設廠的SK海力士、三星免於受到衝擊。

路透報導，拜登政府計劃在本周公布新措施，擴大出口至中國大陸的技術管制，旨在挫敗北京政府的技術野心並阻止其軍事進展。這些措施包括，若長江存儲、長鑫存儲等陸企生產先進的動態隨機存取記憶體（DRAM）或快閃記憶體，美國商務部可能會拒絕美國供應商向這些公司業者出口設備的請求。

不過，消息人士稱，對在大陸生產先進記憶體晶片的外國企業來說，出口許可的申請將視情況個別處理，可能會允許這些企業獲取設備。其中一名知情人士說：「目標是不傷害非本土企業。」

此舉可望緩解南韓經濟體晶片製造商對於最壞情況的疑懼。不過，他們仍擔憂，個別檢視的標準，遠不如明確開放美國設備出貨至他們在大陸的生產設施，且可能導致他們與監管機構起爭執。

中國駐美大使館6日將這項即將推出的新規定稱為「科技霸權」，指控美國利用其「技術實力......來阻礙和壓制新興市場和開發中國家的發展」。

消息人士說，若這些企業生產的是18奈米以下的DRAM，或128層以上NAND、或14奈米以下的邏輯晶片，美國供應商必須向商務部申請出口許可證，將受到嚴格的「推定拒絕」審查標準。

美國

延伸閱讀

OPEC+決定大幅減產石油後 拜登政府醖釀提出反制

拜登未排除在G20峰會見普亭 兩人是否與會待確認

記憶體業大咖降資本支出 效應正面

OPEC+宣布減產：重新上漲的石油價格與拜登的挫敗

相關新聞

豐田、美國空軍都看好 這兩個年輕人憑空氣賺減碳財

這是一家光靠空氣就能賺錢的新創，名字就叫空氣公司（Air Company），2年內，它在資本市場上吸金逾新台幣12億元，投資人包括豐田和美國捷藍航空，成為減碳募資圈最夯、最具話題的金童之一。

等待非農報告 道指跌346點

美股6日下跌，交易員評估了本月初股指和利率的劇烈波動。

不甩白宮 OPEC+宣布減產

石油輸出國組織及其盟友（ＯＰＥＣ＋）五日祭出兩年來最大減產行動，宣布從今年十一月起，每天大幅減產二百萬桶石油。有線電視新...

Fed升息效應 勞動市場降溫

美國上周首次申領失業救濟金人數升到五周來最高，且增幅比預期大，是美國勞動市場降溫的最新跡象，顯示聯準會（Fed）連番升息...

華為想繞過美國制裁 這家新創公司或許能幫忙

美國政府以國安為由，將中國大陸科技大廠華為列入黑名單，切斷了華為購買美國半導體和其他關鍵技術的機會。現在華為可能有路徑可...

馬斯克宣布開始生產電動卡車Semi 首輛將交付百事公司

Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。