美半導體製造設備輸陸限制 擬放三星和SK海力士一馬

知情人士透露，拜登政府擬擴大限制美企半導體製造設備出口中國大陸的範圍，將延伸至記憶體晶片，但計劃讓在大陸設廠的SK海力士、三星免於受到衝擊。

路透報導，拜登政府計劃在本周公布新措施，擴大出口至中國大陸的技術管制，旨在挫敗北京政府的技術野心並阻止其軍事進展。這些措施包括，若長江存儲、長鑫存儲等陸企生產先進的動態隨機存取記憶體（DRAM）或快閃記憶體，美國商務部可能會拒絕美國供應商向這些公司業者出口設備的請求。

不過，消息人士稱，對在大陸生產先進記憶體晶片的外國企業來說，出口許可的申請將視情況個別處理，可能會允許這些企業獲取設備。其中一名知情人士說：「目標是不傷害非本土企業。」

此舉可望緩解南韓經濟體晶片製造商對於最壞情況的疑懼。不過，他們仍擔憂，個別檢視的標準，遠不如明確開放美國設備出貨至他們在大陸的生產設施，且可能導致他們與監管機構起爭執。

中國駐美大使館6日將這項即將推出的新規定稱為「科技霸權」，指控美國利用其「技術實力......來阻礙和壓制新興市場和開發中國家的發展」。

消息人士說，若這些企業生產的是18奈米以下的DRAM，或128層以上NAND、或14奈米以下的邏輯晶片，美國供應商必須向商務部申請出口許可證，將受到嚴格的「推定拒絕」審查標準。