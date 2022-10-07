OPEC+決定大幅減產石油後 拜登政府醖釀提出反制

石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）決定減產石油後，美國政府考慮多項因應措施，不排除斷除OPEC+對油市的掌控，或者在出現短缺時限制美國石油出口。

美國汽油價格持續下跌之勢出現逆轉，OPEC本周決定每日減產200萬桶，更可能推高油價，正值美國期中選舉之前，油價上漲尤其敏感。

拜登和美國國會議員無不譴責OPEC的減產決定，不無可能對OPEC和沙烏地阿拉伯展開報復。國會領導人揚言向世界貿易組織（WTO）提出告訴；或將OPEC納入反托辣斯法的管轄。部分民主黨籍眾議員還說 ，他們將草擬法案，要求駐派的美軍和防衛系統撤離沙國和阿拉伯聯合大公國。

拜登周四在白宮外告訴記者：「辦法有很多，但我們尚未做出決定。」

白宮經濟顧問迪斯形容OPEC+的減產決定「既不必要也不正當」，並表示美國考慮擴大釋出戰略儲油，這一年來，戰略儲油已釋出逾2億桶。

他並未排除石油和其他精鍊油品禁止出口或限制出口的做法。「總統指示我們的是 ，不排除各種做法。」