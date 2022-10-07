OPEC減產消息繼續推高油價 非農就業報告前金價下跌

在OPEC+宣布2020年以來最大規模減產後，油價突破每桶88美元。金價下跌，最新數據依然顯示美國經濟有好有壞，升高聯準會（Fed）政策前景的不確定性。銅價也下跌。以下是整理自彭博的商品行情：

WTI突破每桶88美元

前三個交易日累計漲幅達到10%的WTI期貨周四繼續小幅走高，OPEC+周三宣布的減產200萬桶的決定招致美國批評。拜登的最高能源顧問Amos Hochstein周四表示，減產對石油價格的實際影響小於白宮此前預期。布蘭特原油周四繼續走高，暗示油價還有上行動能。

Again Capital創始合夥人John Kilduff說，「薄弱環節比比皆是，現在隨著OPEC減產，變得更加明顯」。冬季天氣以及中國放鬆防疫封鎖的可能性可能加劇需求面的波動。

高盛將布蘭特原油第4季的價格預期上調至110美元，並表示OPEC+減產可能促使國際能源總署（IEA)協調釋放戰略儲油。摩根士丹利表示，減產將加快原油回至100美元的速度。

11月交割的WTI期貨上漲69美分，結算價報88.45美元；12月交割的布倫特原油期貨結算價上漲1.05美元至94.42美元。

金價下跌

美國勞工部周四公佈的數據顯示，在截至10月1日的一周中，首次申領失業救濟人數增加2.9萬人，達到21.9萬人。雖然超過預期，但仍處於歷史低位。數據發布後，美元上漲，打擊金價。

紐約時間下午，現貨黃金微跌至每英兩1,712.43美元；白銀、白金和鈀金都上漲。

LME銅價走低 鎳價上漲

LME銅期貨下跌72美元至每噸7,608美元；鎳價上漲194美元，至每噸22,782美元；錫價下跌129美元，至20,161美元；鋅價上漲77美元，報3,121美元；鉛價上漲22美元，報2,059美元；鋁價下跌5美元，報2,347美元。