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國安基金112億元護了誰？ 除了台積電也有鴻海和「這檔」

【早晨財經速解讀】國安基金進場57天砸百億 外資回補有機會？

超微Q3初估營收比原估少了11億美元 市況逆風更強

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
超微（AMD）上季初估營收不如預期，透露整體PC市況逆風比預期更強。歐新社
超微（AMD）上季初估營收不如預期，透露整體PC市況逆風比預期更強。歐新社

全球第二大微處理器廠商超微（AMD）上季初估營收不如預期，原因是採用其晶片的個人電腦（PC）需求低於預期。這加深了外界對於PC市況疲軟的疑慮，並拖累超微股價6日美股盤後跌逾3%。

超微6日表示，初估第3季營收為56億美元左右，比該公司先前預測少約11億美元。超微8月預估上季營收約為67億美元，低於華爾街當時的預測值。

超微將在11月1日公布第3季財報，預計營收將比第2季減少15%，但跟去年同期相比則增加29%。

超微執行長蘇姿丰說：「上季PC市場明顯疲弱。雖然我們的產品組合依然非常強大，但總體經濟情勢導致PC需求低於預期，PC供應鏈的庫存數字會大幅調整。」

儘管超微持續瓜分同業英特爾的市占，但仍無法倖免於PC需求驟降的市況。在防疫封鎖期間大肆採購電子產品的消費者，在面臨經濟衰退、通膨擔憂之際，如今紛紛削減支出。

儘管PC市場疲弱，但超微表示，為資料中心和遊戲機供應商提供晶片的部門，仍表現強勁。該公司資料中心業務上季營收將比去年同期增加45%至16億美元，遊戲部門營收料將增加14%，同樣達到16億美元。

此外，超微也說，該公司上季毛利率仍在50%左右，雖低於先前預估，但高於英特爾曾經領先業界的獲利水準。而這也反映與英特爾相比，超微的業績表現相對強勁。

超微另指出，預計會提列約1.6億美元的費用，大多是為了反映庫存和價格的問題。

庫存 通膨

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