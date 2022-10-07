美元連兩日勁升 美國今公布就業預料仍保持強勁

美元周四連續兩個交易日攀升，投資人押注即將出爐的美國非農就業報告仍將強勁，將使聯準會（Fed）在一段時間內保持急進的緊縮路線。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大漲0.9%，至112.258，今年迄今已上漲約17%。

華盛頓支付公司Convera的高級市場分析師Joe Manimbo說：「隨著股市下跌和經濟衰退疑慮衝擊歐洲貨幣，美元又開始上漲了。」「美元的反彈，也反映市場押注將再出爐一份穩健的就業報告，將強化Fed的鷹派利率路徑。」

美國9月非農就業報告將於周五發布，經濟學家預測，9月新增非農就業將達到25萬個，8月為31.5萬。

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯周四表示，Fed 政策利率很可能在2023年春季前達到4.5%-4.75%。Fed正在提高借貸成本以降低過高的通膨。

歐元大貶0.9%，報0.9794美元，歐洲央行發布上月會議記錄，顯示決策者似乎愈發擔心高通膨可能變得根深蒂固。

另外，路透引述兩位消息人士取得的初步數據報導，由於能源危機、價格上漲和供應瓶頸的影響，德國政府預計歐洲最大的經濟體明年將陷入衰退，經濟萎縮0.4%。

英鎊兌美元重貶1.5%，報1.1151美元。歐元兌英鎊上漲0.7%，報0.8783英鎊。

美元兌日圓升值0.3%，至145.05日圓，盤中一度達到145.135日圓，離9月22日觸及的24年高點145.90日圓不遠，該水平導致日本當局購買日圓進行干預。

美元兌瑞郎升值0.8%，至0.9906瑞郎。

美國指標10年期公債殖利率上漲約6個基點，報3.8175%，最近的漲勢推動美元走高。

澳幣兌美元重貶1.1%，報0.6412美元，在澳洲央行意外小幅升息25個基點後仍走勢艱難。

美元兌加幣升值0.9%，報1.3743加幣。