台積電ADR小跌 隨費半和美股下挫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四小跌0.2%，收在74.35美元，較台北交易股票溢價3.9%。費城半導體指數下跌0.6%。

美國股市6日齊跌，在本周開門紅後便跌跌不休，因投資人持續擔憂美國聯準會（Fed）激進升息的立場，將導致經濟陷入衰退。投資人正密切關注即將在7日公布的上月非農就業人口數據。

道瓊工業指數下跌346.93點，或1.15%，至29,926.94點；標普500指數下跌38.76點，或1.02%，收在3,744.52點；那斯達克綜合指數下跌75.33點，或0.68%，報11,073.31點。

台灣加權股價指數昨天上漲90.62點收在13,892.05點。台積電漲1.4%收在451.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 85.70 -1.94 82.80 3.50

中華電 CHT 108.67 -1.68 110.50 -1.66

台積電 TSM 468.52 -0.17 451.00 3.89

聯電 UMC 38.50 -0.33 38.95 -1.15

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 美國

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