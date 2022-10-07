美股收跌 道瓊和標普跌逾1% 市場持續擔憂Fed激進升息

美國股市6日齊跌，在本周開門紅後便跌跌不休，因投資人持續擔憂美國聯準會（Fed）激進升息的立場，將導致經濟陷入衰退。投資人正密切關注即將在7日公布的上月非農就業人口數據。

道瓊工業指數下跌346.93點，或1.15%，至29,926.94點；標普500指數下跌38.76點，或1.02%，收在3,744.52點；那斯達克綜合指數下跌75.33點，或0.68%，報11,073.31點。費城半導體指數跌0.59%，至2,508.84點。

美國上周首次申領失業救濟金人數攀抵五周來最高，且增幅比預期大，是美國勞動市場降溫的最新跡象，但整體而言，申領人數依然接近新冠疫情爆發前的低檔，可能難以撼動Fed加速升息抗通膨的決心。

股市先前遲遲未能認識到Fed官員發出的一致訊息，即在通膨速度明顯放緩之前，將長期維持利率在高水準。

芝加哥聯邦準備銀行總裁總裁伊凡斯6日表示，決策者預計在年底前還會再升息5碼（125個基點），成為最新一位闡明升息前景的決策者。

Glenmede的私人財富首席投資官Jason Pride說：「市場遲遲未能接受Fed的訊息。Fed有可能透過進一步升息將經濟推向衰退，以壓低通膨，而我們不認為市場已經完全認識到這一點。」

Jason Pride認為會出現溫和經濟衰退，而在經濟衰退中企業獲利一般會下降15%，這表明市場可能進一步下跌。

Morningstar首席美國市場策略師Dave Sekera另指出，在可預見的未來，經濟增長將保持低迷，可能要到2023年下半年才開始重新加速，但他認為不會出現大幅下滑，「我們預計不會出現衰退，市場正在尋找經濟活動何時會重新加速並持續反彈的明確線索」。

儘管美市6日收低，但在周一和周二大幅反彈之後，三大指數仍有望實現周線收紅。

即使在利率上升的情況下需求開始降溫，勞動力市場仍然緊俏。7日將公布的9月非農就業報告將幫助投資者衡量Fed是否會改變其大幅升息的計畫。

對於即將發布的就業報告產生的不確定性，使有「恐慌指數」之稱的VIX指數升至30以上。

貨幣市場目前預計決策者在11月1-2日開會時，連續第四次升息3碼的可能性幾乎為86%。

公債殖利率走高。美國10年期公債殖利率上升至3.823%。對近期利率預期更為敏感的2年期公債殖利率升至4.247%。

此外，投資人正在消化石油輸出國組織及其夥伴國（OPEC+）5日達成的每日減產200萬桶石油的協議，憂心此一決定會加劇通膨並減緩經濟成長。

標普500指數的11個主要類股中，10個收低，房地產股領跌，跌幅達3.3%，能源股是唯一上漲的類股，漲幅為1.8%。羅素2000指數和道瓊運輸指數等指數也走跌。

個股方面，特斯拉收跌1.1%。Google母公司Alphabet收盤持平，此前Google發表新手機和首款智慧手表。