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美國如何打敗通膨？桑默斯：須付衰退、失業率6%代價

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國前財政部長桑默斯。 圖／路透
美國前財政部長桑默斯。 圖／路透

美國前財政部長桑默斯（Larry Summers）表示，美國若要把高通膨控制下來，經濟衰退是必須付出的代價，失業率可能得衝上6%。

在金融時報（FT）6日刊出的訪談中，桑默斯表示，此刻的經濟「逆流」是他記憶所及最多的，意指全球通膨竄升、全球央行紛紛收緊貨幣政策、歐洲能源危機、俄烏戰爭等等。

桑默斯曾擔任美國前總統柯林頓的財長、歐巴馬的經濟顧問委員會主席。他在FT訪談中表示，美國通膨率很難一路降回聯準會（Fed）2%的通膨目標，除非承受更多的經濟後果。

他說：「如果我們能像Fed相信或預測的那般，把通膨壓回接近2%的區間，同時又不會讓失業率升到高於4.4%，我會非常驚訝。」

桑默斯重申他的看法：「我們不太可能把通膨穩定下來，除非經歷一波衰退，嚴重得把失業率推向6%區間。」

他強調自己也「痛恨失業」，但決策官員必須正視的問題是，該走哪一條政策路徑，才能把對勞動力市場的打擊降到最低。

美國8月失業率小幅攀升至3.7%。最新數據顯示，就業市場開始降溫，跡象包括8月職缺數減少110萬個，是近兩年半來最大降幅。

桑默斯在訪談中警告，在Fed努力抗通膨之際，市場必須認清物價螺旋上升固然嚴重，但仍可控制。

他說：「正如同病患若未完成服藥療程對自己不利，或腫瘤科醫師開的化療療程太少對病患不好，我相信，如果我們不讓通膨預期變得完全根深柢固，對強健的美國和全球成長展望會更好。」

但他同時也警告，如果Fed聽信「暫時隊」（對通膨將久久揮之不去持懷疑態度的人士）的建議，開出的處方將是「更高的利率，以及更持久且十分棘手的停滯性通膨，那將產生嚴重的全球後果」。

桑默斯說：「我懷疑，只是懷疑，[Fed]終將必須把利率提高到比『點狀圖』預測的水準要高一點，或比市場此刻的預期來得高。我更堅信，現在人們依然低估了這一切將導致什麼經濟後果。」

通膨 美國

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