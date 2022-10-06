房價被炒到上億日圓 京都擬祭此手段留住年輕人

京都房地產的需求持續飆高，導致當地房價對一般收入家庭來說已愈來愈遙不可及，促使京都市政府計劃課徵空屋稅，希望抑制房價漲勢，以防年輕人遷離該城市。

朝日新聞報導，京都房地產正被海內外投資客瘋狂搶購，也有些是被富豪們買下來當作第二個家。找不到買得起的房子已成為許多想在京都買房的一般居民心中的痛。

因擔憂年輕人大量出走，到其他城市尋求更負擔得起的生活環境，如此會導致稅收減少，京都市政府計劃從會計年度2026年起開徵「非居住住宅利活用促進稅」。課徵對象包括出於投資目的而持有的空房，以促進房地產的流通。京都市議會今年3月已通過相關法令。

一名市府官員表示：「透過對實際未住人的公寓和其他房屋課稅，我們希望能促使屋主將這些房產出售或出租，以防止居民出走，尤其是那些正在扶養小孩的居民。」

有些海外買家甚至花費上億日圓，買下京都市中心的整棟公寓。

京都房地產公司「仁通」的老闆劉丞表示，他每天都會接到四、五通來自中國大陸和香港等地方客戶的詢問，要買京都車站附近或四條通等地區的公寓大樓。今年來已成交了六棟公寓，價碼介在2億至5億日圓（約新台幣1.1億元）。他說：「我覺得疫情後需求已恢復了八成。」

劉丞說，有些潛在客戶認為，和北京、上海等大陸大城市相比，京都房產的定價太過便宜；如果未來價格預計會上漲，那將會絕佳的購買對象；日圓貶值也正勾起大陸買家的興趣。

京都的公寓套房也同樣呈現高需求。不動產公司大京（Daikyo）在京都中京區開發了一個豪宅社區，每戶價格介於5,000萬至1.9億日圓，35戶的公寓已售出約七成。該公司代表表示，要價上億日圓的幾戶反而最先賣掉。

雖然日本所有都會區的公寓價格都在上漲，但統計數據顯示，京都的漲幅特別急劇。

不動產經濟研究所（REEI）數據顯示，會計年度2021年的京都新建公寓價格為每平方公尺86.5萬日圓，比疫情前2018年度上漲28%；東京23區的相對應價格為130.8萬日圓，上漲12%；大阪則為93.6萬日圓，上漲20%。