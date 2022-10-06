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孫正義到訪後 傳三星已實質性放棄Arm收購動議

集微網／ 集微網
軟銀執行長孫正義。路透
軟銀執行長孫正義。路透

集微網消息，據韓媒Infostock Daily報導，在10月4日孫正義到訪三星總部，與李在鎔副會長會晤後，盡管雙方討論了中長期全面合作計劃，但三星方面已經實質性放棄了對Arm公司的收購動議。

消息人士向該媒體透露，三星電子放棄的原因在於難以解決收購Arm的諸多關鍵障礙，如通過各主要國家反壟斷審查，此外，該人士還表示由於缺乏資金等內部問題，原計劃與三星聯合收購的A公司也缺蓆了此次與孫正義的會談。

報導同時談到，三星放棄收購的決定性原因之一是對Arm強大的員工工會擔憂，此前軟銀已通過業務重組和裁員等手段試圖削弱Arm工會。

另有投資機搆分析師表示，“由於在美國大量投資造成財務負擔增加，三星電子不可避免地放棄了收購 ARM”，由於化解了市場對資產重組的不確定性，放棄收購有助於支撐三星股價企穩。   

孫正義 李在鎔 三星 Arm

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