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OPEC+減產影響 大摩調高本季布蘭特原油價到110美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
高盛集團上調本季布蘭特原油價格預測到每桶110美元。美聯社
高盛集團上調本季布蘭特原油價格預測到每桶110美元。美聯社

在石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）周三同意疫情爆發以來最大規模減產協議後，高盛集團（Goldman Sachs）已調高本季布蘭特原油價格的預測，其他分析師也預測油價走高。

高盛能源研究主管Damien Courvalin接受彭博電視訪問說：「目前在供應面看到的所有進展，都為我們認為今年底油價上漲奠基。」高盛將第4季布蘭特原油價格預測調高10美元到每桶110美元。

包括Giovanni Staunovo在內的瑞銀集團分析師表示，石油市場料將進一步收緊，布蘭特原油未來幾季將漲破100美元。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師Helima Croft等人預估，實際減產可能在每日100萬桶左右，沙烏地阿拉伯占逾半數。他們補充說，雖然白宮暗示可能進一步釋出戰備石油，但短期內不太可能有重磅炸彈消息。

Francesco Martoccia和Ed Morse等花旗集團分析師撰寫報告指出，雖然書面的減產幅度大，但實際上會小得多，因為OPEC+目前的產量未達配額。但如果經濟活動和石油需求因此受到打擊，恐對OPEC+產生適得其反的影響。

SPI資產管理公司執行合夥人Stephen Innes說，市場忙於評估實際減產的複雜情況，要把產量和配額之間無法銜接的狀況考慮進來。他預估未來幾季布蘭特原油回升到100美元以上。

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