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日圓貶勢還沒結束 近期可能測試145日圓價位

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
分析師認為，由於日本和美國的貨幣政策分期將進一步擴大，近來走勢平穩的日圓，預料將續貶。路透
分析師認為，由於日本和美國的貨幣政策分期將進一步擴大，近來走勢平穩的日圓，預料將續貶。路透

分析師認為，由於日本和美國的貨幣政策分期將進一步擴大，隨著市場焦點回到美國聯準會（Fed）的升息展望，近來走勢平穩的日圓，預料將續貶，準備測試145日圓價位。

日圓今年來已貶值超過20%，還一度觸及146日圓的24年低點，促使日本當局9月斥資2.8兆日圓干預匯市以支撐日圓，為1998年來首見，雖然日本揚言可能繼續干預，但日圓頹勢還沒結束，因為日本銀行（央行）總裁黑田東彥近期不太可能改變維持超寬鬆政策的承諾。

彭博分析師指出，Fed預料將在11月升息3馬，同時日銀不會改變超鴿派的貨幣政策，將帶給日圓貶值壓力，近期可能測試145日圓價位。日圓6日盤中微升0.1%，報144.55日圓。

至於後市，路透在9月30日至10月5日訪調的外匯策略師預估，日圓兌美元到年底將在目前的144日圓附近交易，如此全年貶幅將超過20%，表現是1970年以來最差。

分析師也預測，日圓兌美元未來一年將升值約7%至135，但也僅收復今年來貶幅的三分之一。受訪的60位策略師中，有18人預估日圓在明年某個時間點的價位，將僅略高於24年低點。

美銀證券外匯策略師山田修佑認為，日本僅片面干預匯市，不太可能扭轉美元對日圓的升值趨勢，因為美元升勢主要受到美日政策落差和日本收支帳逆差的支撐，日本財務省試圖管理外匯數量，可能暗示日本央行還沒被政府施壓要求改變政策，以因應日圓疲軟。

三菱日聯金融研究部主管哈爾潘尼指出，日銀要以公債殖利率率曲線管控政策，維持超寬鬆貨幣立場的決心，是賣出日圓的明確信號，因為Fed和全球央行仍將進一步緊縮，日銀卻不會調整寬鬆政策。

日本央行 外匯 Fed

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