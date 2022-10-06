養殖場疫病蔓延 今年泰國蝦產量恐比高峰腰斬
日經新聞報導，由於養殖場的疫病蔓延，今年的泰國蝦子產量可能比高峰腰斬，加重政府支撐國內消費者需求、並且支持小規模生產商的壓力。
泰國今年的蝦子產量預料將降至27萬公噸，遠少於約2011年時的逾60萬噸高峰。泰國在2012年前都是全球最大蝦子出口國，之後落後給印度，2016年又落後於厄瓜多。
泰國蝦產業過去十多年來都為早期死亡綜合症等疫病所苦。蝦子對泰國社會非常關鍵，不僅是當地料理的要角，也是主要的經濟動力，養殖的草蝦和白蝦都是出口主力之一。
泰國政府8月罕見地決定，從印度和厄瓜多進口約1萬噸蝦子，以因應國內供應短缺的困境。當時政府和養殖蝦農也把蝦子的最低保證價格設定在每公斤119~180泰銖（3.16~4.75美元），以保護當地生產。
泰國蝦出口主要流向美國市場，其次為日本，而泰國蝦供應短缺，也可能推升日本冷凍食品的價格。
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