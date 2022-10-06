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分析師：台積電未來5年能維持市占率 且獲利率高於同業

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據分析師預測，台積電未來五年可維持市占率和高於同業的獲利率。路透
根據分析師預測，台積電未來五年可維持市占率和高於同業的獲利率。路透

根據彭博行業研究的分析師，台積電未來五年料可維持其市占率和高於同業的獲利率。

彭博行業研究指出，台積電穩步發展下一代製程，例如2奈米製程將於2025年量產，再加上擁有新的製造產能和3D封裝技術，將成為該公司長期主宰晶圓代工市場的基石，有助長期毛利率維持在53%以上。

目前而言，海外產能擴張會是台積電的重中之重，尤其是赴美國和日本設廠。台積電正力求滿足客戶的多元化要求，迎接來自三星和英特爾日益激烈的競爭。折舊成本和原料成本迅速攀升，以及智慧手機需求的不確定性升高，將使台積電毛利率受限。

台積電7月和8月的整體銷售表明，它維持全產能生產，儘管包括聯發科在內智慧手機晶片設計公司的去庫存壓力節節高升。台積電第3季營收可能超過自家財測的台幣5,990億元和市場共識的6,020億元，主要支撐力道在於市場對於高效運算和自動化晶片仍有強勁需求，以及比預期更猛的美元升值。它的營業利益率也可能達到49%，是該公司預估區間的較高端。

另外，摩根士丹利預測半導體產體在2023年下半年之前能重返成長。該投資銀行認為，記憶體晶片製造商美光（Micron）及鎧俠（Kioxia）靠減產防止價格下跌，但台積電身為全球最先進邏輯晶片製造商，處境大不相同，明年應可受惠於產業需求回升。

大摩的分析師撰寫報告說：「目前還處於周期性低迷期，全球半導體出貨大約在去年9月觸頂。我們並不是說新的周期開始了，但認為更靠近谷底了。」

台積電 半導體 投資銀行

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