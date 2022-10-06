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分析師：美元強勢將延續至明年 離拐點仍有一段距離

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
路透訪調的多數分析師認為，強勢美元將延續至明年。路透
路透訪調的多數分析師認為，強勢美元將延續至明年。路透

路透調查訪調的多數分析師認為，今年升勢強勁的美元，強勢格局可能延續到明年，美元離拐點仍有一段距離。

美元兌六種一籃子貨幣的DXY美元指數今年來揚升逾16%，為至少50年來表現最佳，短期內也幾乎沒有升勢放緩的跡象。

支撐美元走強的因素包括，美國的經濟表現比其他國家好、聯準會（Fed）今年來已累計升息3個百分點且預計還會再升、以及美元作為避險貨幣的地位。

路透在9月30日至10月5日期間訪調外匯分析師後發現，55名分析師中，有47人（85%）認為美元指數的強勁走勢還沒達到拐點。

至於何時會達到拐點，有25人表示會在未來半年內出現，17人認為將在未來三個月內出現，非常少數的受訪分析師預估會在一年以上。

Monex Europe外匯分析主管哈維（Simon Harvey）說：「現在要開始找美元的拐點實在還太早...短期而言，我們仍認為美元將續揚。」

他說，美元至少在明年第2季之前，都未必會出現較大的轉折點，因為美國經濟基本面可能要到明年第2季，才會開始不利於Fed的限制性政策立場。

美元續漲對多數主要貨幣來說，是個壞消息。主要貨幣今年來不僅大幅貶值，表現也意外不如新興市場貨幣。

在十國集團（G10）中，有八種貨幣的匯率今年來的貶值幅度均為二位數，路透調查也顯示，分析師預期主要貨幣未來一年都無法收復今年來的失土。

歐元兌美元匯率今年來貶值12%，8月後多數時間都在低於平價水準，分析師預計，這至少將再維持六個月，為過去20多年來，路透訪調的分析師首度預測歐元未來半年都將低於平價。歐元兌美元預料將在未來一年升值4%左右，升至1.03美元。

日圓兌美元一度觸及24年低點，路透的調查顯示，分析師預測日圓只能在未來一年收復部分失地，預計未來三個月的價位為144.0日圓，六個月後維140.5日圓，12個月後將升抵135.0日圓附近。

分析師預期，英鎊兌美元一個月後的價位為1.09美元，六個月後落在1.10美元，一年後將升值約3.6%至1.16美元。

外匯 美國

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