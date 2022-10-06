哪來的通膨衝擊支出？好市多9月營收續增 消費力道穩健
好市多（Costco）9月同店銷售成長趨緩，但銷售金額續增，顯示消費者在食品價格上漲之際，消費力道維持穩健。
好市多9月同店銷售較去年同期增加8.5%，低於8月的10.1%增幅，主因為汽油價格下跌。上月的美國同店銷售成長11.2%。
剔除汽油和匯率波動後，好市多9月核心銷售增加8.6%。相形下，8月核心銷售增加8.7%。
不過，好市多9月淨營收較一年前增加10.1%至214.6億美元。若跟三年前（新冠疫情爆發前）相比，營收成長幅度逾30%，顯示消費者持續花錢購買食品和日常生活必需品。
好市多業績近來持續強勁成長，因美國通膨率衝上數十年來高點，正促使消費者更加精打細算，例如一次大量採買，或購買零售商的自有品牌產品。
巴隆金融周刊（Barron's）報導，擁有強大自有品牌（例如好市多的科克蘭）以及賣日常必需品的零售商，面臨通膨的任性可能比其他同業更強。
歐本海默（Oppenheimer）分析師帕里克在一份研究報告中表示：「我們看好好市多的營收（成長）動能。會員年費調漲和特別股利，可能是未來幾季的正向催化劑。好市多的股票仍是我們的首選。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言