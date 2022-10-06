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Facebook將調整動態訊息流 聲稱給用戶更大控制權

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
臉書宣布調整動態訊息流，讓用戶更能控制自己看到的內容。路透
臉書宣布調整動態訊息流，讓用戶更能控制自己看到的內容。路透

Meta平台公司5日宣布，調整臉書（Facebook）的動態訊息流，將讓用戶更能控制自己看到的內容。

Meta說，用戶現在能針對臉書推薦的貼文，或好友、粉絲專業及社群的貼文，選擇「顯示更少」或「顯示更多」，從而調整動態訊息流出現的內容類型，若選擇「顯示更少」，會暫時降低這篇貼文的排名得分，選擇「顯示更多」則會提高排名。

臉書用戶近期也將能藉由右上角圖案為三個點的選項，選擇顯示更多或更少的某類內容，並且也正在Reels產品中嘗試類似功能，「我們正藉由擴增直接回饋給動態訊息流排名的方式，讓我們的人工智慧系統更聰明、也更能回應」。

華爾街日報指出，這是臉書最新的變革，象徵從先前版本轉向。但科技媒體Mashable的文章作者Alex Perry 指出，臉書此舉只是給用戶有能夠掌控動態訊息的假象，但似乎仍無實際控制權。

臉書一直在努力鞏固在社群媒體市場的地位，因為TikTok等競爭平台非常受年輕用戶的歡迎。

華爾街日報 社群媒體 TikTok

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