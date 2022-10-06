Fed官員又放鷹 澆熄放緩升息預期 不認為2023年會降息

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）認為，市場對2023年降息的預期是不合適的，因為聯準會（Fed）的目標是維持緊縮的貨幣政策，以確保通膨率降至2％。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）也說，Fed抗通膨行動可能「仍處於早期階段」。這兩人傳達的訊息是，Fed不太可能因經濟轉弱而停止升息。

當前期貨價格走勢反映Fed將在升息到這波利率高峰後，將在明年底前降息，對此戴利5日接受彭博電視採訪時表示：「我完全不認為這種情況會發生。」

她也說，Fed決策者的目標是將基準利率提高到「限制性區域」，然後「維持一段時間，直至通膨率真的降到2％」，因此Fed在這個工作完成以前「會維持路線不變」。

戴利另指出，要讓Fed減緩3碼升息步調的門檻是高的，她正緊盯從現在起到11月1、2日之間的重要數據，「我們同時採取靈活、果決的手段，我們決心對抗通膨，將其降至2%的平均目標，但我們在過程中必須靈活應對，讓我們做太少和做過頭的風險最小化」。

她進一步說明，當前核心通膨率居高不下，Fed放慢升息步伐「相當具挑戰性」。

戴利也表達另一項憂心，也就是Fed觀察人士對於Fed終將轉向、放緩升息的解讀混淆了，而她和Fed其他官員都致力於降低需求以大幅減緩通膨。戴利預測基準利率的高峰值區間將位於於4.5%至4.9%。她說，這完全取決於通膨和就業數據，如果就業市場和通膨率放緩，則利率可能最高調整至4.5%，如果通膨數據更高，Fed可能需要把利率調整到區間高端。

同日，波斯提克在為西北大學政策研究所準備的講稿中說，儘管最近的經濟數據出現「一線希望」，但「我要傳達的整體訊息是……我們仍深陷通膨困境中，尚未走出困境」。他傾向於在今年年底前將聯邦資金利率區間調高到4%至4.5%。