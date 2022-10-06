三星上季獲利可能衰減25% 為三年來首度下滑

全球記憶體和智慧手機龍頭三星電子明天將公布第3季初步財報，分析師認為，三星上季獲利可能衰減25%，為近三年來首度出現獲利較去年同期下滑的情況，此時全球經濟降溫，企業和消費者控制支出，抑制了電子產品和晶片的需求。

根據Refinitiv SmartEstimate訪調22位分析師的看法，三星電子第3季營業利益可能下滑至11.8兆韓元（83億美元）。

現代汽車證券研究主管Greg Roh表示：「身為全球最大的記憶體晶片製造商、電視和行動OLED顯示器製造商，而且智慧手機出貨量最多，三星對經濟景氣的敏感度高，獲利很容易受需求連動影響。」

這將會是三星電子2020年第1季以來首度獲利萎縮，並且寫下2021年第1季以來最低單季獲利成績。

七個估計數據平均顯示，三星晶片事業的營業利益可能下滑近三分之，至6.8兆韓元。