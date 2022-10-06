英國信評展望遭惠譽調降至負向 繼標普後又一擊

國際信評機構惠譽（Fitch）5日將英國債信評等展望從「穩定」下調至「負向」，理由是特拉斯政府新的成長計畫可能導致財政赤字上升。

根據周三的聲明，惠譽確認英國債信評等為AA-，為第四高的評級。惠譽同時將英國的長期外幣發行人違約評級（IDR）展望從穩定下調至負向。

惠譽分析師Erich Arispe和Greg Kisse表示，英國政府「在沒有補償措施或對總體經濟和公共財政的影響進行獨立評估的情況下宣布大規模財政刺激措施，並且在嚴峻通膨壓力下，財政和貨幣政策的立場也不一致，這都對金融市場的信心和政策架構的可信度產生了負面影響」。

英國宣布自1972年以來最激進的減稅方案，加上大規模發債計畫，導致英國金融市場上周劇烈動盪，英鎊兌美元匯率創下歷史最低水準，英國公債殖利率飆升。英國央行隨後介入，承諾無限量購買長期公債，以避免公債市場崩潰。

標普上周也調降英國信評展望，因為財政穩健度存在風險。標普對英國信用評等為AA，為第三高的評級。穆迪對英國的評級為Aa3，為第四高的評級。